İran, yeni uzun menzilli seyir füzesini tanıttı

İran haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran İslam Devrimi'nin 40. yıldönümü dolayısıyla İranlı mühendisler tarafından üretilen Huveyze isimli havadan karaya uzun menzilli seyir füzesi görücüye çıktı.

İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, füzenin sahip olduğu avantajların fırlatılmaya hazır duruma getirilmesi için çok kısa zamana ihtiyaç duyması, radarlara yakalanmamak için alçak irtifada uçabilmesi, navigasyon hassasiyeti ve yıkıcı güç olduğunu belirtti.

Huveyze'nin menzilinin en az 1350 km olduğunu dile getiren Hatemi, deneylerin 1200 km mesafede gerçekleştirildiği, belirlenen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini kaydetti.