'ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Fırat'ın batısında Suriye ordusuna saldırdı'

© AFP 2018 / George OURFALIAN Koalisyon güçlerinin Suriye’ye hava saldırısında en az 20 sivil öldü

Sputnik'e konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, koalisyon güçlerinin Suriye ordusuna ait bir top sistemine hava saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu sistemin imha edildiğini ve 2 askerin yaralandığını ifade etti.

Saldırının gece 00.30 sularında meydana geldiğini belirten kaynak, saldırıda Fırat'ın batısında Suriye-İran sınırında yer alan Ebu Kemal ilçesinin El Sukkariya yerleşiminde konuşlu top sisteminin hedef alındığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise saldırı düzenlendiğine dair haberleri yalanladı.

IŞİD, KOALİSYONUN SALDIRISI SONRASI SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI

Bu arada Suriye devlet ajansı SANA, uluslararası koalisyonun saldırısı sonra IŞİD militanlarının el Sukkariya'daki Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Militanların kontrolleri altındaki Baguz köyünden harekete geçtiklerini aktaran SANA, bölgede yaşanan çatışma sonucu Suriye ordusunun militanların büyük bölümünü öldürdüğünü ifade etti.

Koalisyon güçleri, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) IŞİD'le mücadelede yardım sunma bahanesiyle Suriye'nin çeşitli bölgelerine düzenli olarak hava saldırıları düzenliyor.