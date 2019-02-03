'ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Fırat'ın batısında Suriye ordusuna saldırdı'

Saldırının gece 00.30 sularında meydana geldiğini belirten kaynak, saldırıda Fırat'ın batısında Suriye-İran sınırında yer alan Ebu Kemal ilçesinin El Sukkariya yerleşiminde konuşlu top sisteminin hedef alındığını kaydetti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise saldırı düzenlendiğine dair haberleri yalanladı.
IŞİD, KOALİSYONUN SALDIRISI SONRASI SURİYE ORDUSUNA SALDIRDI
Militanların kontrolleri altındaki Baguz köyünden harekete geçtiklerini aktaran SANA, bölgede yaşanan çatışma sonucu Suriye ordusunun militanların büyük bölümünü öldürdüğünü ifade etti.
Koalisyon güçleri, Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) IŞİD'le mücadelede yardım sunma bahanesiyle Suriye'nin çeşitli bölgelerine düzenli olarak hava saldırıları düzenliyor.
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