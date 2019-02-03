Netanyahu: İran'ın nerede ne yaptığını biliyoruz, saldırgan planlarına karşı koyacağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nerede ne yaptığını bildiklerini ve Tahran'ın saldırgan planlarına tüm imkanlarla karşı koyacaklarını söyledi.

İran'ın Huveyze isimli yerli üretim havadan karaya uzun menzilli seyir füzesini tanıtması hakkında konuşan Netanyahu, "İran, İslam Devrimi'nin 40. yıldönümünü kutluyor ve yeni füzeyle övünmeye çalışıyor. Tahran yönetimi, İsrail devletini imha etme niyetinde olduğunu açıkça deklare ediyor" dedi.

© AP Photo / Amir Kholousi, ISNA İran, yeni uzun menzilli seyir füzesini tanıttı

Tahran'daki tiranlara açık bir mesajı olduğunu kaydeden Netanyahu, "Nerede ne yaptığınızı biliyoruz. İsrail'in güvenliğini ve bekasını temin etmek için tüm imkanlarımızla İran'a karşı koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, İran İslam Devrimi'nin 40. yıldönümü dolayısıyla İranlı mühendisler tarafından üretilen Huveyze isimli havadan karaya uzun menzilli seyir füzesi görücüye çıkmıştı.

İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, füzenin sahip olduğu avantajların fırlatılmaya hazır duruma getirilmesi için çok kısa zamana ihtiyaç duyması, radarlara yakalanmamak için alçak irtifada uçabilmesi, navigasyon hassasiyeti ve yıkıcı güç olduğunu belirtmişti.