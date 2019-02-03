Irak: ABD'nin ülkedeki varlığına son verilmesi için yasa tasarısı hazırlamayı düşünüyoruz

Irak Parlamentosu sözcüsünün yaptığı açıklamada, Iraklı milletvekillerinin ABD ile varılan güvenlik anlaşmasına son verilmesi ve ülkedeki ABD varlığına son verilmesini öngören bir yasa tasarısı hazırlama üzerinde durduklarını açıkladı.