Irak Cumhurbaşkanı'ndan Trump'a yanıt: İzin istemedi

© REUTERS / Irak Parlamentosu Irak: ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için yasa çıkaracağız

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak’taki askeri varlıklarını İran’ı izlemek için kullanacakları yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Başkent Bağdat’taki bir forumda konuşan Salih, Irak’taki ABD askerlerinin iki ülke arasındaki anlaşma gereği ve terörle mücadele amacıyla orada bulunduğunu vurguladı. Salih, Irak’ta konuşlu ABD askerlerinin ‘İran’ı izlemesi’ için ise kendilerinden izin istemediğini açıkladı.

Trump, CBS kanalına dün verdiği demeçte Irak'tan İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin bir soruya şu yanıtı vermişti: "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz.”