Suriye ordusu Menbiç’in yakınında nöbet noktaları kurup tatbikat yapıyor

"Bu bölgedeki mevzilerin takviyesi ile ilgili mühendislik çalışmaları ve tatbikatlar burada ve diğer nöbet noktalarında devam ediyor, zira saldırı her yerden gelebilir. Burası Türkiye sınırının hemen yakınında, ayrıca bölgede çeşitli örgütlerde yer alan çok sayıda militan bulunuyor. Fakat biz her türlü gelişmeye hazırız ve topraklarımızı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz."
Suriyeli askeri yetkili, bu bölgede bulunan hükümet güçlerinin elinde ateşli silahların yanı sıra güdümlü tanksavar füzeleri, D-30 obüsleri ve çok namlulu roketatar sistemlerinin bulunduğunu kaydetti.
Menbiç sakinlerinden Muhammed Hasan Abdullah, "Suriye ordusu bu bölgeye döndükten sonra rahatlıkla nefes aldık. Şimdi huzurluyuz, korkmadan çocuklarımızı dışarıya bırakabiliriz, hayvanlarımızı çayırlarda otlatabiliriz, öncedense evden bile çıkmamaya gayret ediyorduk. Evet, askerler vardı, fakat onlar bizim askerlerimiz değil, Amerikalıydı. Onlara güvenmiyorduk, çünkü davetsiz olarak buradalardı. Şimdiyse burada yine Devlet Başkanımız Beşar Esad'ın ordusu var" ifadelerini kullandı.
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