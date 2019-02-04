Kayıt
15:42 04 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Suriye ordusu

    Suriye ordusu Menbiç’in yakınında nöbet noktaları kurup tatbikat yapıyor

    © REUTERS / SANA
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Suriye ordusundan Albay Hasan Abdel, hükümet güçlerinin Halep vilayetinde Kürtlerden kurtarılan Menbiç yakınlarındaki topraklarda nöbet noktaları kurup tatbikat yaptıklarını belirtti.

    Halep - Menbiç - El Bab
    © REUTERS / Khalil Ashawi
    YPG Suriye hükümetine 'Menbiç'i Türkiye'ye karşı koruyun' çağrısı yaptı, Suriye ordusu 'Menbiç'e girdik' dedi
    Geçen aralık sonunda bölgenin kontrolünün YPG ve PYD'den Şam'a geçtiğinden bu yana hükümet güçlerinin Menbiç yakınlarındaki düzenli tatbikatlarının başladığını basın mensuplarına aktaran Albay Abdel, şöyle konuştu:

    "Bu bölgedeki mevzilerin takviyesi ile ilgili mühendislik çalışmaları ve tatbikatlar burada ve diğer nöbet noktalarında devam ediyor, zira saldırı her yerden gelebilir. Burası Türkiye sınırının hemen yakınında, ayrıca bölgede çeşitli örgütlerde yer alan çok sayıda militan bulunuyor. Fakat biz her türlü gelişmeye hazırız ve topraklarımızı hiç kimseye teslim etmeyeceğiz."

    Suriyeli askeri yetkili, bu bölgede bulunan hükümet güçlerinin elinde ateşli silahların yanı sıra güdümlü tanksavar füzeleri, D-30 obüsleri ve çok namlulu roketatar sistemlerinin bulunduğunu kaydetti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © AA / Halil Sağırkaya
    Kalın ile Bolton görüştü: Çekilme süreci, Menbiç ve güvenli bölge ele alındı
    Sputnik'e konuşan yerli sakinlerse, ordu birliklerinin gelmesiyle yaşamlarındaki gerilim ve korkunun azaldığını ifade etti.

    Menbiç sakinlerinden Muhammed Hasan Abdullah, "Suriye ordusu bu bölgeye döndükten sonra rahatlıkla nefes aldık. Şimdi huzurluyuz, korkmadan çocuklarımızı dışarıya bırakabiliriz, hayvanlarımızı çayırlarda otlatabiliriz, öncedense evden bile çıkmamaya gayret ediyorduk. Evet, askerler vardı, fakat onlar bizim askerlerimiz değil, Amerikalıydı. Onlara güvenmiyorduk, çünkü davetsiz olarak buradalardı. Şimdiyse burada yine Devlet Başkanımız Beşar Esad'ın ordusu var" ifadelerini kullandı.

     

    İlgili konular:

    Erdoğan: Rusya da YPG'nin Menbiç'i boşaltacağını söylüyor
    'Türkiye, Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki çıkarlarına karşılık Rusya'ya İdlib'de tavizler verebilir'
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: ABD, Türkiye ile birlikte çalışarak Menbiç yol haritasını gecikmeden hayata geçirmeli
    Trump ile görüşen Erdoğan: Türkiye, Menbiç'te güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır
    Etiketler:
    Suriye ordusu, Sputnik, YPG, PYD, Muhammed Hasan Abdullah, Beşar Esad, Menbiç, Şam, Suriye, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Nayip Bukele
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    karikatür
    ABD yargısından tartışmalı karar: Gazeteci Marie Colvin'in kasten hedef alınıp öldürülmesinin sorumlusu Suriye hükümeti
    İnfografik
    Dünyada benzin fiyatları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet