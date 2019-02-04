Avustralya'ya sığınmış futbolcu, Bahreyn'in iade talebi yüzünden Tayland'da prangalar eskitiyor

Kasım ayında balayı için gittiği Tayland'da Bahreyn makamlarının talebi üzerine gözaltına alınmış olan Hakim el Araybi için en az 22 Nisan'a dek gözaltının uzaması kararı çıktı. Avustralya'nın oturma izni verdiği ve serbest bırakılmasını talep ettiği sığınmacı futbolcu, Bahreyn'e iadesi halinde öldürülebileceği uyarısı yaptı.

Suudi Arabistan'ın desteğiyle protestoları kanlı şekilde bastırması ve nüfusun çoğunluğunu oluşturan Şii toplumunun kilit isimlerine zulmetmesiyle tanınan Bahreyn krallığı, eski milli futbolcu Hakim el Araybi'nin karakola saldırı düzenlediği iddiasıyla gıyabında verilen mahkumiyet üzerinden iadesi talebinde ısrarlı.

'GİT 10 YIL HAPİS CEZASINI ÇEK'

2014'te Bahreyn'i terk eden ve Avustralya'ya sığınıp futboldan hayatını kazanmaya devam eden Hakim, Bahreyn'in Interpol'den çıkardığı kırmızı bülten yüzünden kasımda balayı için ayak basar basmaz gözaltına alındığı Bangkok'ta ikinci kez mahkemeye çıkarıldı.

Ayaklarından kelepçelenmiş haldeki sığınmacı, yargıcın 10 yıllık hapis cezasını çekmesi için gönüllü şekilde Bahreyn'e sınırdışı olması talebini reddetti.

© REUTERS / Athit Perawongmetha Tayland'da mahkemeye ayaklarından zincirli halde getirilen 25 yaşındaki Hakeem al-Araibi (Hakim el Araybi), daha önce Bahreyn'de gözleri bağlanarak falakaya yatırıldığını anlattı. Şii toplumunun mensubu olduğunu, erkek kardeşinin de siyasi aktivist olduğunu, bu yüzden Bahreyn'in Sünni kraliyet makamları tarafından hedef alındıklarını belirtti.

© AP Photo / Hasan Jamali ‘Nimr’in idamında başka ülkelerin parmağı olabilir’

Bahreyn makamlarının iddia ettiği karakol saldırısı sırasında yurtdışında maç oynadığını belirten futbolcu, ülkesine gönderilmesi halinde işkenceden geçirilme ve hatta idam edilmekten korktuğunu dile getirdi.

'BENİM İÇİN MÜCADELE EDİN'

Yargıca "Lütfen beni Bahreyn'e göndermeyin" diye seslenen Hakim, mahkeme önündeki gazetecilere de "Lütfen Tayland'la konuşun, beni Bahreyn'e göndermesinler, beni orada korumayacaklar" diye bağırdı. Uluslararası topluma "Lütfen benim için mücadele edin" çağrısı yaptı.

İADE DURUŞMASI NİSANDA

Mahkemenin 22 Nisan'da iade duruşmasının görülmesi yönünde karar verdiği Hakim el Araybi, 78 günü daha demir parmaklıklar ardında geçirerecek ve bu zaman zarfında Bahreyn'in iade talebine karşı savunmasını hazırlayacak. Üstelik bunun pek çok tanığın çağrılacağı uzun bir dava olması bekleniyor.

AFC BAŞKANI'NI ELEŞTİRMİŞTİ

Bahreyn kraliyet ailesinin bir üyesi olan Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim el Halife'yi eleştirdiği için hedef alındığına inandığını belirten Hakim el Araybi'ye Avustralya milli futbol takımının eski kaptanı Craig Foster ve birçok insan hakları örgütünün temsilcileri destek veriyor.

'AVUSTRALYA YANINDA'

Duruşmalarda Hakim'i yalnız bırakmayan ekipten Foster, duruşmada "Eşin sana sevgilerini yolladı! Hakim, Avustralya seninle birlikte, dostum" diye bağırarak moral verdi.

Futbol dünyasında Hakim'in özgürlüğüne kavuşması için kampanya yürüten eski kaptan, mahkeme önünde gazetecilere "Dava tümüyle siyasi, Bahreyn kraliyetinin Hakim'den öç alma çabasından ibaret" diye konuştu.

FIFA Temsilcisi Federico Addiechi de duruşmaya katılıp Hakim'e destek açıklarken "FIFA insan haklarının korunmasına bağlıdır. Bu bizim politikamız ve verdiğimiz sözdür" dedi.

TAYLAND'A 'VEBALİ BOYNUNA' UYARISI

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Taylandlı mevkidaşı Prayuth Chan-ocha'ya 25 yaşındaki futbolcunun serbest bırakılması için çağrı yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "O bir sığınmacı, bırakın Avustralya'ya dönsün" dedi. Morrison, Hakim'in Bahreyn'e iadesinin uluslararası insan hakları yasası tarafından garanti altındaki haklarının ihlali anlamına geleceği, bunun sonuçlarının sorumlusunun da Tayland olacağı uyarısı yaptı.

Tayland'da yakalanmadan önce Avustralya'nın yarı profesyonel takımı Pascoe Vale FC için top koşturan futbolcunun avukatı Nadthasiri Bergman, Bahreyn'e iadeye itiraz ederken hayati tehlikeye dair kanıt sunmaları gerektiğini belirtti.