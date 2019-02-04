‘Suriye ordusu, Menbiç’i savunmaya hazır’

© AA / Arif Akdoğan Milli Savunma Bakanı Akar: TSK her türlü hazırlığı yaptı, her türlü hazırlığı tamamdır

Abbas, Sputnik'e açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Akar'ın, "yeri ve zamanı geldiğinde" Menbiç ve Fırat'ın doğusun operasyon düzenleneceği yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Uzman, "Suriye ordusu, ülkenin kuzeyine ek güçler göndermeye hazır. Menbiç yakınlarında zaten etkili bir güç konuşlandırılmış durumda. Bu birlikler, Türk genişlemeyi durdurmadaki rolünü oynamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Bu bölgede halen yerel Kürt yönetimiyle gerilimin sürdüğünü hatırlatan Abbas, "Özellikle Suriyeli Kürtler demiyorum, çünkü Suriyeli Kürtler bizim vatandaşlarımız ve onlar bizim ortak devletten yana. Suriye bayrağı onların kalpleri ve akılları için çok değerli" diye konuştu.