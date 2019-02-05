İsrail askerleri, Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin Batı Şeria’da açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

© AFP 2018 / Jewel Samad İsrail, Gazze sınırına metal duvar inşa edecek: 6 metre yüksekliğinde, 65 kilometre uzunluğunda

WAFA haber ajansı, Kızılay'dan alınan bilgilere dayandırdığı haberinde, "İsrail işgal askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetti, bir genç de yaralandı" diye aktardı.

Diğer yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cenin şehrinde devriye görevi yapan İsrail askerlerinin, iki gencin onlara patlayıcı atması üzerine ateş açtığını ileri sürdü.

Cenin Valisi, İsrail ordusunun bu iddiasının "yalan" olduğunu söyledi.

Gençlerden birinin 19, diğerinin 16 yaşında olduğu aktarıldı.