DSG’den, Türkiye sınırında uluslararası kontrol oluşturulması teklifi

© AFP 2018 / Delil souleiman ABD'nin Suriye'de tampon bölge planı sızdı: Yeni bir güç oluşturulacak

Hawar News'un aktardığına göre, DSG'nin kontrolündeki Ayn İsa şehrinde bugün DSG'nin siyasi kolu olan Demokratik Suriye Meclisi (DSM) yönetim toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, aralarında "Türkiye kontrolündeki güvenli bölgesinin reddi" de olmak üzere bir dizi madde üzerinde anlaşma sağlandığı bildirildi. Meclis, "Türk tehditlerini püskürtmek için alternatif seçeneklerin bulunmasını" teklif etti. Bu seçeneklerin, "uluslararası kontrol altındaki güvenli bölgenin oluşturulması" ve "Suriye'nin kuzeyinde ve doğusunda uçuşa yasak bölgenin oluşturulması" olduğu kaydedildi.

Ayrıca Suriyeli taraflar arasında diyaloga ve bölgenin Arap ve diğer ülkelerle diplomatik ilişkilere destek veren DSM, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesinin ardından da Washington ile diplomatik ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını ifade etti. DSM'nin, Suriye'deki çatışmanın politik yollarla çözümünden yana olduğu ve IŞİD yok edildikten sonra da terörle mücadelenin sürdürülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.