AB, İran’a ‘Şam’a baskı’ çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Astana garantörlerinden biri olarak İran’ı, Suriye’de politik sürecin sürdürülmesi ve ateşkes ile insani yardımın engelsiz ulaşımının sağlanması için Şam’a etki araçlarını kullanmaya çağırdı.

© REUTERS / David Mdzinarishvili İran: Rusya ve Türkiye’yle birlikte Suriye çözümünde ilerleme kaydettik

AB Konseyi'nin açıklamasında, "AB Konseyi, İran'ın askeri müdahalesinden ve İranlı güçlerin Suriye'de süren varlığından ciddi biçimde tedirgin. AB, İran'ı 2254 sayılı kararına uygun olarak BM'nin nezdindeki sürece tam destek vermeye ve bunun için Suriye rejimine etki araçlarını kullanmaya çağırıyor" dendi.

AB ayrıca İran'ı, Astana garantörü olarak Rusya ve Türkiye ile birlikte Suriye'de ateşkesi ve insani yardımın başta İdlib olmak üzere Suriye'nin geneline engelsiz, güvenli ve sürekli olarak ulaştırılmasını sağlamaya çağırdı.