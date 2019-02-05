Suriyeli vekil: ABD'liler saldırıları için binlerce aileye tazminat ödesin

Şam Üniversitesi'nde hukuk dersleri veren Suriyeli milletvekili Muhammed Kheir Al Akkam, Sputnik'e verdiği demeçte ABD mahkemesinin, Amerikalı muhabir Marie Colvin'in kasıtlı olarak öldürüldüğü gerekçesiyle Suriye'den 300 milyon dolarlık tazminat talebiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Al Akkam, Suriye mahkemesinin Amerikan Hava Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu yaralanan yüzbinlerce Suriyeli için ABD'den tazminat talep etme hakkının bulunduğunu kaydetti.

Suriyeli vekil şu hatırlatmada bulundu:

"Amerikan adalet sistemi, bir ABD vatandaşının haklarının ihlal edilmesi durumunda başka bir ülkeye karşı mahkeme kararının çıkarılmasına imkân tanıyor. Ben Suriye'deki adalet kurumlarını aynı şekilde hareket etmeye çağırıyorum. ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon, birkaç gün önce kendi kuvvetlerinin Suriye'de 1190 sivili öldürdüğünü itiraf etti".

'YIKINTILARIN ARASINDA HALA ÇOK SAYIDA ÖLÜ BULUNUYOR'

© AFP 2018 / SABAH ARAR Koalisyon, Suriye'nin Hacin bölgesine hava saldırısı düzenledi: 17 ölü

Bu vakaların dışında on binlerce Suriyelinin de uluslararası koalisyonun hava saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazında kalarak öldüğüne dikkat çeken al Akkam, bu tür olayların Suriye genelinde meydana geldiğini, fakat ölü sayısının en fazla olduğu kentin, hava saldırılarında mahallelerin tamamen yerle bir edildiği Rakka olduğunu vurguladı.

"Yıkıntıların altında hala çok sayıda ölü bulunuyor" diyen el Akkam, sözlerine şöyle devam etti:

"Suriye'nin terörle ilgili olan yasaları gözden geçirilmeli. Terör kurbanlarının, saldırganlar hakkında şikayette bulunması ve hak talep edebilmesi için yasal bir temel oluşturulmalı. Bu tür şikayetlerin çoğu, Suriye'deki terör yanlılarını destekleyen ve onlara silah tedarik eden ABD'ye yöneltilecek. Sonuç itibarıyla yüzbinlerce Suriyeli öldürüldü, milyonlarcası da sığınmacı oldu. Amerikalılarsa bunu siyasi çıkarları uğruna yaptı".