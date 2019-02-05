ABD uçağı, Suriye’deki Rus üslerinin yakınında keşif uçuşu yaptı

ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı RC-135U uçağının, Lübnan ve Suriye kıyıları yakınlarında keşif uçuşu yaptığını belirtildi.

PlaneRadar gözlem portalının Twitter'dan aktardığına göre, Girit Adası'ndaki üsten havalanan keşif uçağı Akdeniz'in doğu sularını araştırdı.

Aynı zamanda bir diğer Amerikan uçağı Boeing RC-135V'in de Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim ve Tartus üsleri yakınlarındaki hava sahasında incelemelerde bulunduğu öğrenildi.

Uçuşun yaklaşık 10 bin metre yükseklikte gerçekleştiği ifade edildi.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'u birçok kez bu faaliyetlere son vermeye davet etmesine rağmen ABD Savunma Bakanlığı, buna olumsuz yanıt veriyor.