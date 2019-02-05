Papa Francis, BAE'de düzenlenen ilk ayini yönetti

Papa Francis, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği ziyarette, başkent Abu Dabi'de düzenlenen bir ayini de yönetti.,
Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa olan Francis, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen bir ayini yönetti.
Papa Francis, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği ziyarette, başkent Abu Dabi'de düzenlenen bir ayini de yönetti.,
İngiltere'de bir grup milletvekili, Suudi Arabistan'da kadın hakları aktivistlerinin hapiste işkenceye maruz kaldığı yönündeki raporların gerçekleri yansıttığını açıkladı.
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Mısır’da Askeri Mahkeme, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişiminde bulunmaktan yargılanan 8 sanığı idam cezasına çarptırdı.
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