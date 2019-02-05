İhvan üyesinin Sisi yönetimine iadesiyle ilgili 8 polis görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein adlı yabancı uyruklu şahsın ülkesine gönderilmesi işleminin incelenmesi ve soruşturulması için, Valiliğimizce Vali Yardımcısı başkanlığında bir komisyon görevlendirilmiştir. Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın selameti bakımından görevli soruşturmacı teklifi uyarınca; Valilik Makamının onayı ile Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kontrol Büro Amirliği'nde görevli 8 polis memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır."
Geçen günlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen ve idamla yargılanan İhvan üyesi Hussein'in, Mısır'a iade edildiği belirtilmişti.
İdamla yargılanıyordu: Türkiye’nin Mısır’a iade ettiği gencin fotoğrafı ortaya çıktıhttps://t.co/eg7l17c2H7 pic.twitter.com/CzyXtAaJjp
— T24 (@t24comtr) February 5, 2019
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