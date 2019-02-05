Trump'ın çekilme açıklamasına rağmen 'Suriye'deki Amerikan varlığı artıyor'

Anadolu Ajansı'na (AA) göre, ABD yönetimi, Suriye'den çekilme açıklamasına rağmen, Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki bölgeye toplam 400 tırla askeri ve lojistik malzeme soktu.

ABD'nin Suriye'de YPG'nin omurgasını oluşturduğu DSG'nin kontrolündeki bölgeye zırhlı araç, iş makinesi, jeneratör gibi malzemeler taşıyan 150 civarı tırla sevkiyat yaptığını duyuran AA, "ABD, bölgeden çekilmeyebileceğinin sinyallerini verdi" değerlendirmesini yaptı.

'SURİYE'YE YERLEŞME SİNYALLERİ'

'ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri' başlıklı haberde, "AA'nın bölgedeki kaynakları, ABD'nin çekilme kararından bu yana Irak tarafından Suriye’de YPG/PKK işgalindeki sahaya yaklaşık 400 tırın gönderildiğini tespit etti" denildi.

'BUGÜN DE 150 TIR BÖLGEYE ULAŞTI'

"ABD, dün 21.30 sularında Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından 150 civarında tırı YPG/PKK tarafından işgal edilen topraklara soktu. Tırlar, bugün öğle saatlerinde ABD ordusunun YPG/PKK'yla kullandıkları Harab Işk ve Sırrin'deki depolara ulaştı" diye devam eden AA, tırların akşam saatlerindeki geçişi sırasında kaydettiği görüntülere göre kasalarda oldukça büyük jeneratörlerin yüklü olduğunu aktardı.

'JENERATÖR NAKLİNİN ANLAMI'

"Jeneratör nakli, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki üslerde artan enerji ihtiyacını karşılamak istediği ya da enerji kaynağına ihtiyaç duyulacak yeni üslerin kurulması için hazırlık yaptığı ihtimalini akla getirdi" yorumunu yapan AA, "Tırlara yüklü zırhlılar, ABD’nin DSG'lilere verdiği ve Yüksek Hareket Kabiliyetli Çok Amaçlı Vasıta olarak bilinen Humwee araçlarından oluşuyor. ABD askerleri ise genellikle bunların daha gelişmiş ve büyük türü olan Hummer'ları kullanıyor" bilgisini paylaştı.

© AFP 2018 / Delil souleiman ABD'nin Suriye'de tampon bölge planı sızdı: Yeni bir güç oluşturulacak

"AA'nın geçen yıl ABD'nin askeri sevkiyatlarına ilişkin paylaştığı görüntüler üzerine malzemeler, brandalı ya da kapalı kasa tırlarla akşam ya da gece saatlerinde taşınmaya başlamıştı. Buna karşın dün akşam Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye giren tırların üzerindeki araçların ve malzemeler kamufle edilmeden taşındı" gözleminin aktarıldığı habere göre zamanlama manidar.

ZAMANLAMASI

AA, sevkiyatın, Türk heyetinin güvenli bölge, Menbiç ve diğer ikili meseleleri görüşmek üzere ABD’de bulunmasına ve IŞİD'le mücadele küresel koalisyonu toplantısının öncesine denk gelmesine dikkati çekti.

© REUTERS / Rodi Said DSG’den, Türkiye sınırında uluslararası kontrol oluşturulması teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 14 Aralık'ta yaptığı telefon görüşmesinde gündeme getirdiği 'Suriye'den acilen tümden çekilme' planını 19 ve 20 Aralık'taki açıklamalarında kamuoyuna duyurmuştu.

Amerikan askerlerinin eve dönme zamanının geldiğini vurgulayan Trump, sonraki günlerde ABD güvenlik bürokrasisinin telkinleri sonucu 'yavaş ve güvenli çekilme' söylemine dönmüştü.

Trump, güvenli bölge fikrini ortaya atarken ABD’li yetkililer Ankara'dan YPG/DSG'ye yönelik operasyon yapmayacağı yönünde güvence istemişti. Ankara, 'teröristlerin korunması talebine ret, güvenli bölge fikrine destek' mesajı vermişti.