‘Nusra, Suriye’de klorlu provokasyon hazırlığında’

Klorun sivillere karşı kullanılacağını dile getiren Kazım, "Beyaz Miğferler temsilcilerinin, kimyasal saldırıda yaralanan sivillerin görüntülerini almak için bazı hastaneleri fotoğraf ve video cihazlarla donattığı yönünde bilgi aldık" diye ekledi.
Şam merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı Başkanı Ahmed Kazım, Nusra’nın, Beyaz Miğferler’e ait ambulans araçlarıyla Cisr eş-Şugur’dan Han Şeyhun’a klor dolu konteynerler taşıdığını belirtti.
Klorun sivillere karşı kullanılacağını dile getiren Kazım, "Beyaz Miğferler temsilcilerinin, kimyasal saldırıda yaralanan sivillerin görüntülerini almak için bazı hastaneleri fotoğraf ve video cihazlarla donattığı yönünde bilgi aldık" diye ekledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)