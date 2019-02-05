‘Nusra, Suriye’de klorlu provokasyon hazırlığında’

Sputnik'e konuşan Kazım, Nusra'nın kimyasal silah taşıma operasyonunu yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirdiğini kaydederek, klor dolu konteynerlerin Han-Şeyhun'daki soğuk hava depolarına yerleştirildiğini aktardı.

Klorun sivillere karşı kullanılacağını dile getiren Kazım, "Beyaz Miğferler temsilcilerinin, kimyasal saldırıda yaralanan sivillerin görüntülerini almak için bazı hastaneleri fotoğraf ve video cihazlarla donattığı yönünde bilgi aldık" diye ekledi.