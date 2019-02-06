Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Trump'a yanıt: Topraklarımızın başka ülkelere saldırmak için kullanılmasını kabul etmeyiz

Irak Başbakanı Abdulmehdi, "Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz" dedi.

© REUTERS / Irak Parlamentosu Irak: ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması için yasa çıkaracağız

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarının başka ülkelere saldırı için kullanılmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'tan bu yöndeki açıklamasını geri almasını istedi.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın sözlerine atfen, "Topraklarımızın herhangi bir ülke tarafından başka ülkelere saldırılması için kullanılmasını kabul etmeyiz" dedi. Irak Başbakanı, Trump'ın konuyla ilgili açıklamasını geri almasını istedi.

Irak'ta ABD askeri üssünün bulunmadığını savunan Abdulmehdi, Iraklı askerlerin eğitimi için sadece ABD'li müsteşarların bulunduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Amerikan CBS televizyonunda yaptığı açıklamalarda, ABD'nin Irak'taki Aynü'l Esed Üssü'ne çok para harcadığını belirterek, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran'ı biraz izlemek istiyorum, çünkü İran gerçek bir sorun" demişti.