Suriye'de Hacin'den kaçan 35 çocuk hipotermiden öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de aralık ayından beri IŞİD kontrolündeki Deyr ez Zor iline bağlı Hacin'den kaçan en az 35 çocuğun hipotermiden öldüğünü bildirdi.

© Sputnik / Alena Palazhchenko 'Suriye'nin Türkiye sınırındaki sığınmacılar felaket durumda'

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hacin ilçesindeki çatışmalardan kaçan ve bölgede kalan sivillerin durumundan endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Geçen aralık ayından beri Hacin'den 25 bin fazla kişinin kaçarak Haseke'deki El Hol Kampı'na geldiği belirtilen açıklamada, 22 Ocak'tan beri kampa 10 bin kişinin ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Aralık'tan bu yana en az 35 çocuk Hacin'den kaçış yolunda ya da kampa ulaştığında hipotermi nedeniyle öldü"' denildi.