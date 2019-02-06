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15:35 06 Şubat 2019
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    Yahudi

    Hahamlık mahkemeleri Yahudiliğin ispatı için DNA testi istiyor

    © AFP 2018 / INDRANIL MUKHERJEE
    Ortadoğu
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    İsrail'deki Hahamlık mahkemelerinin, Yahudiliğinden şüphe duyduğu bazı kişilerden 'Yahudi olduklarını kanıtlamaları için DNA testi istediği' ortaya çıktı.

    gelin, evlilik, nikah
    © AA /
    Arap gelin ile Yahudi damadın evliliğine İsrailli bakanlardan tepki geldi
    Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'e yerleşen Yahudilerin karşılaştıkları dini bürokratik zorluklara karşı bu kişilere yardım eden ITIM isimli örgüte, son 1 yılda İsrail'deki Hahamlık mahkemelerinin Yahudiliklerini ispatlamaları için kendilerinden DNA testi yaptırmalarını istediği yönünde 20'den fazla şikayet geldi.

    Söz konusu mahkemelerin, evlilik için başvuru yapan Yahudiliğinden şüphe duydukları kişilerden DNA testi istediği, test istenilen kişilerin büyük çoğunluğunu da eski Sovyetler Birliği'nden İsrail'e yerleşenlerin oluşturduğu aktarıldı.

    DNA testi istenen kişilerin yaşadıklarından örnekler verilen haberde, kimliği açıklanmayan bir kadının ebeveynleri evlendikten birkaç yıl sonra dünyaya geldiği ve bu nedenle mahkemenin söz konusu kadının annesinin öz kızı olduğundan şüphe duyduğu için bu kişiden DNA testi yaptırmasını istediği ifade edildi.

    İsrail bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    İsrail'e 1948'den bu yana 3 milyonu aşkın Yahudi göç etti
    İsrail'deki evlenmek isteyen Yahudi çiftler, evliliklerin yasal hale gelebilmesi için Ortodoks Yahudilerin kontrolünde olan Başhahamlık ofisine başvurmak zorunda. Bu başvuruyu yapmak için çiftlerin ilk olarak yerel Hahamlık ofislerine müracaat etmeleri gerekiyor.

    Bu ofisler, başvuru yapan gelin veya damat adaylarından birinin annesinin nikahı Hahamlık yoluyla kıyılmamışsa konuyu Hahamlık mahkemelerine gönderiyor. 

    Hahamlıklar, Yahudilikleri "şüpheli" görülen kişilerin Yahudilerle evlenmelerine izin vermiyor.

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    Etiketler:
    DNA testi, Yahudi, ITIM, İsrail
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