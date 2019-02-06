Iraklı romancının suikasta kurban gitmesi, Bağdat'ta protesto edildi

Irak'ta mezhepçiliğe, aşırılıkçılığa ve dış müdahaleye karşı çıkan, yolsuzluğu eleştiren romancı Ala Meşdub'a düzenlenen suikast, başkent Bağdat'ta protesto edildi. Irak'taki Yahudilikle ilgili araştırmalarıyla tanınan Meşdub, 2 hafta önce Humeyni’yi eleştiren yazı yayımlamıştı.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan gazeteci, edebiyatçı ve aktivistler, Ala Meşdub'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı.

'KERBELA'NIN HÜR SESİYDİ'

AA muhabirine "Kerbela'nın hür sesi Meşdub'un öldürülmesini protesto etmek için toplandık" diye konuşan romancı ve yazar Hamid Hirezi, şöyle devam etti:

"Suç grupları, daha önce de Meşdub gibi aydınların canına kıydı. Hükümeti, ülkedeki aydın insanları korumaya çağırıyoruz. Öldürülenlerin kanı ucuz olmamalı ve boşa gitmemeli."

Meşdub'u kimin öldürdüğü sorusuna Hirezi şu yanıtı verdi:

"Elinde malı ve silahı ve iktidarda gücü olanlar…"

The #Iraqi writer, Ala Mashthoub shot dead with 13 bullets in #Karbala https://t.co/FkLlOdbrhw — Mustafa Kadhum (@mustafakadhum) 2 Şubat 2019

2 Şubat'ta Kerbela kentinin merkezindeki evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan Iraklı romancı ve aktivist Ala Meşdub'un (50) ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği de taziye mesajı yayımlamıştı.Mesajda Meşdub'un "Roman sivil toplum ve uygarlığın en iyi temsilidir. Bu, bir bilinç, vicdan, ilerleme ve neşe modelidir" sözü de alıntılanmıştı.

We offer our deepest condolences to family and friends of the Iraqi author Alaa Mashthoub who was killed in a senseless act of violence.



"The novel is the best representation of civil society and civilization. It is a model of consciousness, progress and joy." — Alaa Mashthoub. pic.twitter.com/pmAeEt4PLv — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) 4 Şubat 2019

Saldırganların kimliği henüz tespit edilemedi. Suikastın sorumluluğunu ilk etapta üstlenen olmadı.

Şii mezhebine mensup Meşdub'un yayımladığı 20 kitap arasında Şiilerin kutsal kenti Kerbela'da geçmişte çok canlı olan Yahudi toplumunu konu alanlar da vardı.

Along with 19 other books, Iraqi novelist Alaa Mashthoub wrote a novel on Karbala’s once thriving Jewish community. He was murdered yesterday. Readers of Arabic can purchase his novel here https://t.co/PsPaXNOE3A https://t.co/LOg9frQw6b — Molly Crabapple (@mollycrabapple) 4 Şubat 2019

Yaklaşık iki hafta önce Facebook sayfasında İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’yi eleştiren yazı yayımlayan romancı-aktivist, Iraklı Şii din adamlarını eleştiren yazılar da kaleme almıştı.

Meşdub'un Humeyni karşıtı yazısı sonrası öldürülmesi ayrı bir tartışma da yarattı.

Irak'ta son aylarda tanınmış kadınların ve önde gelen entelektüllere yönelik artan cinayetler dikkat çekiyor.

The novelist Alaa Mashthoub joins model Tara Fares and actor Karrar Noushi as another free thinking Iraqi nonconformist who was murdered, almost certainly for that very nonconformity and freedom



I wrote about Fares last year https://t.co/0X2VSvvtb5 — Molly Crabapple (@mollycrabapple) 4 Şubat 2019

Another intellectual assassinated in #Iraq.Ala' Al Mashthoub; a political thinker, cultural critic, and novelist known for criticizing international interference in Iraq & for rejecting sectarianism, was killed yesterday by masked armed men near his house in Karbala #علاء_مشذوب https://t.co/6iXA9LkDnE — Mira Nabulsi (@MiraGabi) 3 Şubat 2019

​