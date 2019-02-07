Irak'ta sabah namazı sonrası egzersiz: Sağlıklı bir bedenimiz olmalı ki sağlıklı bir şekilde ibadet edebilelim

Irak'ın Halepçe kentinde başlatılan uygulamanın, sabah namazını teşvik ettiği ve namaza gelenlerin sayısında artışa yol açtığı belirtildi.
Irak'ın Halepçe kentindeki bir camide kılınan sabah namazı sonrası cemaat haftada iki gün antrenör eşliğinde hafif egzersiz yapıyor. Yoğun ilgili gören uygulama sayesinde camide kılınan sabah namazında artış olduğu belirtildi.
Irak'ın Halepçe kentinde başlatılan uygulamanın, sabah namazını teşvik ettiği ve namaza gelenlerin sayısında artışa yol açtığı belirtildi.
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