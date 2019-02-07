Mısır'da 3 mahkumun idamı infaz edildi

İdam edilenlerin isimlerinin Ahmed Mahir el-Hindavi, Abdulhamid Abdulfettah Mutvelli ve Mutez Billah Ganim olduğu belirtildi.
Mısır İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili kamuoyuna herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmazken, mahkumların avukatları veya ailelerinden de bir açıklama gelmedi.
Mansura Ceza Mahkemesi, Temmuz 2016'da 3'ü tutuklu 2'si firari 5 mahkum hakkında idam cezası vermiş, Yargıtay da Aralık 2017'de ikisi öğrenci 3 mahkum hakkında verilen idam cezasını onamıştı.
İhvan'a mensup olduğu iddia edilen sanıklar Mansura İstinaf Mahkemesi eski Başkanı Mahmud es-Seyyid el-Murli'nin oğlunu öldürmekle suçlanıyordu.
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