NYT: Suudi Veliat Prens, cinayetten bir yıl önce Kaşıkçı'yı 'bir kurşun' ile tehdit etti

'KAŞIKÇI'NIN ELEŞTİRİLERİNDEN GİDEREK DAHA ÇOK RAHATSIZ OLDUĞUNU BELİRTTİ'
Habere göre, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının bulunması için soruşturma yürüten Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı ve istihbarat ajansları, Suudi Prensin geriye dönük telefon konuşmaları ve mesajlaşmalarını inceledi. İstihbarat raporlarını gören bir yetkili, Prens Muhammed bin Selman ve prensin danışmanlarından Turki Aldakhil arasında Eylül 2017'de yapılan bir görüşmede, Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'nın eleştirilerinden giderek daha çok rahatsız olduğunu belirttiğini ifade etti.
'PEŞİNDEN BİR KURŞUN İLE GİDECEĞİNİ' SÖYLEMİŞ
KAŞIKÇI'YA AL ARABIYA TUZAĞI
Haberde ayrıca bugüne kadar Kaşıkçı meselesinde ismi hiç geçmeyen Aldakhil'in son döneme kadar Al-Arabiya televizyonunun genel müdürlüğünü yaptığı, Suudi Arabistan'da önemli bir medya figürü ve Veliaht Prens'in en önemli danışmanlarından biri olduğu kaydedildi. Aldakhil'in Eylül 2017'deki görüşmede Muhammed bin Selman'la Kaşıkçı'ya Al-Arabiya'da bir iş teklifi yaparak, gazeteciyi ülkeye geri döndürme konusunun da konuşulduğunun altı çizildi.
Bazı Suudi haber siteleri geçen ay Al-Arabiya'daki görevinden ayrılan Aldakhil'in, Suudi Arabistan'ın Abu Dabi Büyükelçiliği görevine atanmasının düşünüldüğünü yazmıştı.
'VELİAHT PRENS DANIŞMANLARINA ULUSLARARASI TEPKİLERİN UMURSANMAMASINI SÖYLEDİ'
KAŞIKÇI'NIN CESEDİ HALA BULUNAMADI
Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.
Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.
Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
BM: KAŞIKÇI SUUDİ ARABİSTAN TARAFINDAN TASARLANAN CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine yönelik uluslararası soruşturma kapsamında 28 Ocak-3 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin dün yazılı açıklama yapmıştı. Callamard açıklamada, "Türkiye'deki görevim sırasında toplanan deliller, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Devleti yetkilileri tarafından acımasızca ve önceden tasarlanmış cinayete kurban gittiğini gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.
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