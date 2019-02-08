'Suriye istihbarat şefi Türkiye'de mevkidaşlarıyla görüştü' iddiası

Suriye merkezli 'Snack Syria' haber sitesi, Suriye istihbarat şefi Ali Memlük'ün, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Türk mevkidaşları ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini iddia etti.

'Snack Syria' isimli sitenin haberine göre, Suriye istihbarat şefi Memlük, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin sonlandırılmış olmasına rağmen ocak ayında Antalya'da Türk mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmelerde PKK'nın Suriye-Türkiye sınır bölgesinden çıkarılması üzerinde konuşulduğunu ileri süren haber sitesi, ismi belirtilmeyen kaynakların "Türk yetkililer güvenli bölgenin sadece kendi kontrollerinde olmasını istedi. Ancak bu talep Suriye hükümeti ve Ruslar tarafından kesin olarak reddedildi" dediklerini aktardı.

Söz konusu görüşmelerin bu hafta içerisinde tekrarlandığı iddiasına da yer verilen haberde, kaynakların "Türk ve Suriyeli yetkililer Moskova'da bu hafta yeniden görüştüler ve PKK'nın iki ülke arasındaki sınır bölgesinden çıkarılması ve Kuzey Suriye'de yeniden Suriye bayrağının asılması konusunda mutabık kaldılar" dediği belirtildi.

Haberde ayrıca, konunun Soçi Zirvesi'nde yeniden ele alınacağı öne sürüldü.