'Suriye istihbarat şefi Türkiye'de mevkidaşlarıyla görüştü' iddiası

Görüşmelerde PKK'nın Suriye-Türkiye sınır bölgesinden çıkarılması üzerinde konuşulduğunu ileri süren haber sitesi, ismi belirtilmeyen kaynakların "Türk yetkililer güvenli bölgenin sadece kendi kontrollerinde olmasını istedi. Ancak bu talep Suriye hükümeti ve Ruslar tarafından kesin olarak reddedildi" dediklerini aktardı.
Söz konusu görüşmelerin bu hafta içerisinde tekrarlandığı iddiasına da yer verilen haberde, kaynakların "Türk ve Suriyeli yetkililer Moskova'da bu hafta yeniden görüştüler ve PKK'nın iki ülke arasındaki sınır bölgesinden çıkarılması ve Kuzey Suriye'de yeniden Suriye bayrağının asılması konusunda mutabık kaldılar" dediği belirtildi.
Haberde ayrıca, konunun Soçi Zirvesi'nde yeniden ele alınacağı öne sürüldü.
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