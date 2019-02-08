‘Fas'ın Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan çekildi’ iddiası

Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan Faslı bir hükümet yetkilisi, Fas'ın artık Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri faaliyetlerinde ve bakan düzeyindeki toplantılara katılmadığını belirtti.
AL ARABİYA, FAS KARŞITISI YAYINA BAŞLADI
Başka bir hükümet yetkilisi de AP'ye yaptığı açıklamada, Fas yönetiminin söz konusu yayınla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Riyad'daki büyükelçisini çağırdığını belirtti.
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda, Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemiş, bunun ardından Al-Arabiya'da Fas'ın, Batı Sahra'yı işgal ettiğine dair bir belgesel yayınlanmıştı.
‘FAS KRALI, BİN SELMANI AĞIRLAMAYI REDDETTİ' İDDİASI
Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna 22 Kasım'da çıkan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin, Moritanya ve Cezayir'i gezen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fas'ı ziyaret etmemişti.
YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmaların olduğu Yemen'de dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.
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