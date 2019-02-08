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10:44 08 Şubat 2019
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    Fas Kralı 6. Muhammed

    ‘Fas'ın Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan çekildi’ iddiası

    © AFP 2018 /
    Ortadoğu
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    Fas'ın, Yemen'deki iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonunun askeri faaliyetlerine katılmayı durdurduğu iddia edildi.

    Amerikan Associated Press (AP) ajansına konuşan Faslı bir hükümet yetkilisi, Fas'ın artık Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun askeri faaliyetlerinde ve bakan düzeyindeki toplantılara katılmadığını belirtti.

    AL ARABİYA, FAS KARŞITISI YAYINA BAŞLADI

    Abdülaziz Buteflika
    © AFP 2018 / Eric FEFERBERG
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    Öte yandan Suudi Arabistan-Fas ilişkilerinin, Suudi Al Arabiya kanalındaki Fas karşıtı bir yayının ardından iyice büyüdüğü ortaya çıktı.

    Başka bir hükümet yetkilisi de AP'ye yaptığı açıklamada, Fas yönetiminin söz konusu yayınla ilgili istişarelerde bulunmak üzere Riyad'daki büyükelçisini çağırdığını belirtti.

    Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunda, Fas'ın Yemen'deki varlığının değiştiğini söylemiş, bunun ardından Al-Arabiya'da Fas'ın, Batı Sahra'yı işgal ettiğine dair bir belgesel yayınlanmıştı.

    ‘FAS KRALI, BİN SELMANI AĞIRLAMAYI REDDETTİ' İDDİASI

    Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
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    Fas yönetiminin Katar krizindeki tarafsız tutumu, Katar'a gıda yüklü uçak göndermesi ve Fas Kralı 6. Muhammed'in Doha'yı ziyaret etmesinin ardından iki ülke ilişkileri gerilmişti. Gerginlik, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin Fas'ın Suudi Arabistan'a destek mesajı vermemesiyle artmıştı.

    Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna 22 Kasım'da çıkan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin, Moritanya ve Cezayir'i gezen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fas'ı ziyaret etmemişti.

    Selman'ın ziyaretini protesto eden pankart
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    'Testere Selman'ın ziyareti öncesi tepkiler büyüyor: Tunus'un kirletilmesine hayır
    Bir yetkiliye göre Fas, Kralı 6. Muhammed'in ‘yoğun programı'nı öne sürerek Veliaht Prensi Selman'ı ağırlamayı reddetmişti.

    YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

    Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmaların olduğu Yemen'de dünyanın en kötü insani krizi yaşanıyor.

    Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Yemen'de nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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    Etiketler:
    Husiler, BM, Al Arabiya, Al Jazeera, Amerikan Associated Press, Muhammed bin Selman, Cemal Kaşıkçı, Fas Kralı 6. Muhammed, Nasır Burita, Moritanya, Arjantin, Tunus, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Doha, Yemen, Katar, Batı Sahra, Riyad, Suudi Arabistan, Fas
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