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16:52 08 Şubat 2019
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    Jared Kushner

    Trump'ın damadı ‘Yüzyılın Anlaşması’ için Körfez turuna çıkacak

    © REUTERS / James Lawler Duggan
    Ortadoğu
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın ‘Yüzyılın Anlaşması’ planını görüşmek üzere bu ayın sonlarında Körfez ülkelerini ziyaret edeceği belirtildi.

    İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Kushner beraberinde Greenblatt'le ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesine çözüm bulmak amacıyla hazırladığı ‘Yüzyılın Anlaşması' planına ekonomik destek kapsamında, bu ayın ilk yarısından sonra Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir Körfez turu düzenleyecek.

    İsrail ve Filistin bayrak
    © AP Photo /
    İsrail kanalı: 'Yüzyılın Anlaşması'nın detayları belli oldu
    Kushner'in ayrıca İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile gelecek hafta Varşova'da düzenlenmesi planlanan Ortadoğu konferansı'nda bir araya gelmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

    PLANIN EKONOMİK KISMI GÖRÜŞÜLECEK

    Haberde, ismi verilmeyen ABD'li bir yetkili, "Kushner'in Arap yetkililerle, Gazze başta olmak üzere Filistin ekonomisine büyük yatırımlar yapılmasını gerektirecek 'Yüzyılın Anlaşması' planının iktisadi kısmıyla ilgili görüşmeler yapmasının beklendiğini" ileri sürdü.

    Kushner'in Körfez ülkelerinden ekonomik plan için katkıda bulunmalarını isteyeceğini kaydeden yetkili, Trump'ın damadının, bölgedeki görüşmeleri sırasında barış planının siyasi kısmına ilişkin ayrıntılar verme niyetinde olmadığını söyledi.

    İsrail- ABD
    © REUTERS / Brian Snyder
    ABD ile İsrail arasında yapılacak 'Yüzyılın Anlaşması' ertelendi
    Haberde, Kushner ile Greenblatt'in ziyaret kapsamında Fas'a da geçebileceği belirtildi.

    İsrail basınında, Washington yönetiminin planın detaylarını İsrail'de nisan ayında yapılacak erken seçimden sonra açıklayacağına dair haberler yer alıyor.

    YÜZYILIN ANLAŞMASI NEDİR?

    ABD Başkanı Trump, Filistin-İsrail çatışmasına kendince ‘çözüm bulmak' için uzun zamandır ‘Yüzyılın Anlaşması' adı verilen bir plan üzerinde çalışıyor.

    Söz konusu planın detayları henüz açıklanmasa da uluslararası basında Yüzyılın Anlaşması'nın Filistin meselesini çözmekten ziyade daha da derinleşmesine sebep olacağı yorumları yapılıyor.

    Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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    Planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.

    İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği ifade ediliyor.

    Kushner ile Greenblatt, ‘Yüzyılın Anlaşması' planını görüşmek üzere Haziran 2018'de Ortadoğu turuna çıkarak, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Ancak söz konusu planı kesin bir dille reddettiklerini ifade eden Filistinli yetkililer Trump'ın damadı ve temsilcisiyle görüşmeyi kabul etmemişti.

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    Etiketler:
    Yahudi yerleşim birimleri, Yüzyılın Anlaşması, Ortadoğu konferansı, Jason Greenblatt, Donald Trump, Jared Kushner, Benyamin Netanyahu, Mısır, Fas, Batı Şeria, Kudüs, Gazze, ABD, Ortadoğu, Varşova, Körfez, Katar, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, BAE, Filistin, İsrail
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