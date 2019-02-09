Save The Children: Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de 22 milyon insan yardıma muhtaç

Save The Children'ın Yemen Direktörü Tamer Kirolos, uluslararası toplumun yardımlarının artarak devam etmesinin, Yemen'i en azından açlıktan korumak için kritik bir önem taşıdığını söyledi. Kirolos, "Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de geçen yıl 22 milyon insan yardıma muhtaçtı. 2019'da bu sayının daha da yükselmesini bekliyoruz"dedi.

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Save The Children'ın Londra'daki merkezinde, Yemen'deki insani krizle ilgili basın toplantısı düzenleyen Kirolos gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yemen'de krizin baş gösterdiği tarihten bu yana bombardımanlarda hayatını kaybeden on binlerce çocuğun yanı sıra yaklaşık 85 bin çocuğun da gıda, ilaç ve sağlık hizmeti gibi temel ihtiyaçları karşılanmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi.

'2019'DA BU SAYI ARTACAK'

Kirolos, "Çocuklar ölüyor ve ülkedeki durum da hiç iyiye gitmiyor. Bu bizi kaygılandırıyor, çünkü sayılar her geçen gün artacak. Nüfusu 29 milyon olan Yemen'de geçen yıl 22 milyon insan yardıma muhtaçtı. Bunların da yaklaşık yarısı, kritik bir biçimde yardıma muhtaç durumdaydı. 2019'da bu sayıların daha da yükselmesini bekliyoruz." diye konuştu.

"Yemen, dünyadaki en kötü insani kriz ve bir şekilde daha da kötüye gidiyor" diyen Kirolos, şunları kaydetti: "En önemli şey ülkenin açlıktan korunması. Bunun için de yardım kritik önem taşıyor. Yardım devam etmeli ve artmalı. Hükümetler sahadaki ihtiyaçlara yanıt vermeli. Bütün bağışçılardan, bütün ülkelerden yardım gelmeli ki biz de işimizi yapabilelim."