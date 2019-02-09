Filistin ABD'nin Polonya'da düzenleyeceği 'İran zirvesi'ne katılmayacak

Ureykat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'in, ABD tarafından Polonya'da düzenlenecek Orta Doğu zirvesine katılmayacağını belirtti. Ureykat, "Sadece bugün Polonya tarafıyla temas kuruldu. Tutumumuz net. Bu konferansa katılmayacağız ve kimseye Filistin adına konuşma yetkisi vermediğimizi vurguluyoruz. ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı aldığı tüm kararlarla herhangi bir barış sürecini gözetmekten kendini izole etmiştir." ifadesine yer verdi.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili de gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinli yetkililerin konferansa katılmak için davet aldıklarını belirterek, Filistin yönetiminden temsilciler göndermelerini istediklerini kaydetmişti.

POMPEO, 'İRAN'IN İSTİKRARSIZLAŞTIRICI FAALİYETLERİ ELE ALINACAK' DEMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

İRAN: FİTNENİN BAŞLANGICI

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, Polonya'da düzenlenecek İran karşıtı zirveyi yeni bir "fitnenin" başlangıcı olarak değerlendirmişti.

Polonya’nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt da İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Varşova'da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık kendisine iletilmişti.