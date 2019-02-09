WSJ: Suudi Arabistan medya imparatorluğu kurmak istiyor

Gazete, "Muhammed bin Salman uluslararası bir medya imparatorluğu kurarak rakip ülkelerle mücadele etmek ve ülkesinin imajını düzeltmek istiyor." ifadelerine yer verdiği habere referans olarak ise "Suudi Arabistan’ın imaj çalışmalarının içerisinde yer alan kişileri" gösterdi.
RİYAD, VICE MEDYA GRUBUYLA ANLAŞMA YAPMAYA ÇALIŞIYOR
Gazete, haberinde Riyad yönetiminin Vice medya grubuyla bir anlaşma yaparak 'medya imparatorluğu' kurmaya çalıştığını bildirdi.
Wall Street Journal, Arap dünyası üzerinde özellikle Türk dizilerinin ve Al Jazeera haber kanalının etkili olduğunu belirtirken, Suudi Arabistan'’ın medya üzerinden kurulan söylemi kendisinin kontrol etmeye çalıştığını kaydetti.
KAŞIKÇI CİNAYETİ ENGEL OLABİLİR
Gazete ayrıca, Vice medya grubunun geçen yıla göre yüzde 10 oranında bir küçülmeye gittiği yönünde bir bilgi paylaşarak, Vice medya grubunun ekonomik olarak Suudi Arabistan'ın desteğine ihtiyaç duyabileceğini yazdı.
Öte yandan haberde, Suudi Arabistan yönetiminin hali hazırda İndependent, Bloomberg gibi batı dünyasının önde gelen yayın kuruluşlarıyla çeşitli anlaşmalar yaptığına dikkati çekti.
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