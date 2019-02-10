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    2017 Uluslararası Ordu Oyunları kapsamında Göğün Anahtarları yarışmasında S-300'lerden füze ateşleme gösterisi

    ABD basını: Suriye’de yeni faaliyete giren Rus S-300’leri İsrail üzerinde baskı yaratacak

    © REUTERS / Maxim Shemetov/File Photo
    Ortadoğu
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    ABD’nin iktidar organlarına yakın National Interest dergisinde yer alan bir makalede, Suriye’de faaliyete geçen S-300 hava savunma sistemlerinin İsrail Hava Kuvvetleri için ‘büyük olasılıkla ciddi bir tehlike teşkil ettiği’ ileri sürüldü.

    İsrail'den Suriye’nin güneyindeki Kuneytra'ya operasyon
    © REUTERS / Baz Ratner
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    National Interest (NI) dergisinde yayımlanan Mark Episkopos imzalı yazıya göre, S-300 hava savunma sistemleri, Suriye'de siyasi çözüm arayışları yönünde görüşmeler sürerken İsrail üzerinde baskı yapmak için kullanılabilir.

    Dergideki yazıda, İsrail'in ‘Eros-B' uydusu tarafından çekilen fotoğrafların, Suriye'deki S-300 sistemlerinin kısa bir süre önce faaliyete geçtiğini gösterdiği ifade edildi.

    Fotoğrafların altındaysa, 'S-300 sistemlerinin Suriye'de ilk defa savunma görevine girişmeye hazır olarak görüntülendiği' notu yer alıyor.

    'SURİYE'YE KONUŞLANDIRILAN S-300'LERİN FAALİYETE HEMEN SOKULMAMASININ BAŞKA BİR NEDENİ DAHA VAR'

    S-300
    © Sputnik / Pavel Lisitsyn
    İsrailli şirketin uydu fotoğraflarına göre Suriye'deki S-300'ler faaliyete geçti
    Makalenin yazarı Episkopos, S-300 sistemlerinin faaliyete sokulmasında acele edilmemiş olmasının tek nedeninin Suriyeli subaylarının bunların kullanımı üzerine eğitilmesi olmadığı kanaatinde. Episkopos, Moskova'nın stratejik bir dikkat göstermiş olabileceğini düşünüyor, zira ‘S-300 komplekslerinin Suriye'ye gönderilmesi her şeyden önce bu ülkedeki çatışmayı azaltma yönünde bir tedbirdi.'

    ‘İSRAİL'İN SON SALDIRILARI RUSYA İÇİN BARDAĞI TAŞIRAN DAMLA OLDU'

    Episkopos, Rusya'nın, İsrail'in Suriye'ye saldırılarını durdurmayı hedeflediğini, ancak gerilimin tırmanmasına yol açmamak için S-300 komplekslerini sahaya sürmekte acele etmediğini iddia ediyor.

    Mariya Zaharova
    © Sputnik / Ilya Pitalev
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    Ancak Episkopos'un görüşüne göre bu umutlar, İsrail'in Suriye'yi son bombalama dalgasının ardından ‘çökmüş' gibi görünüyor: "Bu bombardıman Moskova'yı, S-300'leri faaliyete sokmaya zorlayan, bardağı taşıran son damla olabilir."

    National Interest'teki yazıya göre diğer bir neden de, Suriye hava savunmasının elindeki silahların etkisizliği.

    National Interest yazarı Episkopos, eski Sovyet sistemleri S-200'lerin yarattığı problemler dikkate alınırsa S-300 bataryalarının, Suriye ordusu kuvvetlerinin yoğunlaştığı ülkenin batısında faaliyet gösteren İsrail uçaklarına ciddi bir tehdit teşkil edebileceğini vurguluyor.

    ‘RUSYA, İSRAİL ÜZERİNDE BASKI KURMAK İSTİYOR'

    Suriye ordusu
    © REUTERS / SANA
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    National Interest'teki makale, S-300 bataryalarının muharebe hizmetine sokulmuş olmalarının Rusya'nın Suriye'de siyasi çözüme yönelik bu ayın sonunda Moskova'da planlanan görüşmeler sürecinde İsrail'e bir baskı aracı da olabileceğini söyleyerek sona eriyor.

    S-300'LER, EYLÜL 2018'DE İL-20'NİN DÜŞÜRÜLMESİ ÜZERİNE SURİYE'YE GÖNDERİLMİŞTİ

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ekim 2018'de Rusya'nın Suriye'ye 4 adet S-300 sistemi verdiğini ve Suriyeli subayların üç ay boyunca bunların yönetimiyle ilgili eğitileceklerini açıklamıştı.

    Rusya'nın bu hamlesi, 17 Eylül 2018'de Suriye açıklarında, Rusya'ya ait İl-20 askeri gözlem uçağının İdlib'de görev uçuşundan Hmeymim üssüne dönerken vurularak düşürülmesi üzerine alınmıştı.

    Tel Aviv / İsrail
    © AFP 2018 / THOMAS COEX
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    Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre uçak Suriye hava savunması tarafından açılan ateşle düşmüş, ancak olaya Lazkiye kırsalına yaptıkları saldırıdan dönen dört İsrail F-16'sının İl-20'yi kalkan yapması neden olmuştu.

    Bakanlığın açıklamasına göre İsrail tarafının provokasyonuyla düşen İl-20'de Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden 15 personel hayatını kaybetmişti.

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