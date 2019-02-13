'Bolton, İran'a karşı kronik bir kuruntunun müptelası'

Kasımi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Bolton'un ülkesiyle ilgili iddialarına tepki göstererek ABD'li yetkiliye yönelik eleştirilerde bulundu.

Bolton'ın "kendi hayal ürünü kuruntuları" ile terör örgütlerinin İran'la ilgili telkinlerinin aynı doğrultuda olduğunu ileri süren Kasımi, İran halkının devrim yıl dönümü törenlerine gösterdiği ilgiyle bu hayalleri suya düşürdüğünü savundu.

Kasımi, Bolton'un iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İran ve İran halkına karşı kronik bir kuruntuya müptela olan Bolton, İran devrimini anlamak yerine düşmanca çıkışlarda bulunmaya devam ediyor ve başarısızlıkla sonuçlanan tahminlerini tevil etmek için boş vaatler dile getiriyor".

ABD Başkanı Donald Trump, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Beyaz Saray'ın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında İran yönetimini açıktan tehdit etmişti.