Zarif: Suudi Arabistan ve BAE ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölge ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarını ve aynı ilişkileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de kurmak istediklerini söyledi.

© REUTERS / Yuri Gripas İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'li senatörün Suudi Arabistan açıklamasından utanç duydum

İran devriminin 40. yıl dönümü vesilesiyle başkent Tahran'da eski dışişleri bakanları ve büyükelçilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Zarif, bölge ülkeleriyle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın komşularıyla ilişkilerinin tarihte hiç görülmediği kadar iyi olduğunu ve bundan mutlu olduklarını belirten Zarif, "Rusya, Türkiye, Pakistan, Irak ve Basra Körfezi'ndeki bazı ülkelerle eşsiz ilişkilerimiz var. Aynı ilişkileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de kurmak istiyoruz. Bir istisna dışında dünya ile makul ilişkiler kurmakta bir sorunumuz yok" dedi.

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Zarif, "Türkiye dışarıdan yönlendirilen darbecilerin saldırısına uğrayınca gece boyunca Türk hükümetiyle dayanışma içindeydik. Çünkü askeri güçlerin demokrasinin iktidarına egemen olmasını kabul etmedik" diye konuştu.

ZARİF'TEN ABD'YE: ASIL SİZ BU BÖLGEDE NE ARIYORSUNUZ?

ABD'lilerin sürekli olarak kendilerine "Bu bölgede ne arıyorsunuz?" diye sorduğunu hatırlatan Zarif, asıl ABD'nin burada ne aradığının sorulması gerektiğini, çünkü kendilerinin bu bölgede yaşadığını ve bu topraklardan silinmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Zarif, bölgede İsrail ile ittifak kurulduğu yönündeki iddialara ilişkin ise, "İsrail müttefiklerinin bölgede yeri yoktur. Samandan bir ittifakla (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'yu iktidarda tutmak isteyenlerin durumu kumdan kale yapanların durumu gibidir." değerlendirmesinde bulundu.