Zarif: Suudi Arabistan ve BAE ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz

İran'ın komşularıyla ilişkilerinin tarihte hiç görülmediği kadar iyi olduğunu ve bundan mutlu olduklarını belirten Zarif, "Rusya, Türkiye, Pakistan, Irak ve Basra Körfezi'ndeki bazı ülkelerle eşsiz ilişkilerimiz var. Aynı ilişkileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile de kurmak istiyoruz. Bir istisna dışında dünya ile makul ilişkiler kurmakta bir sorunumuz yok" dedi.
15 Temmuz darbe girişimine de değinen Zarif, "Türkiye dışarıdan yönlendirilen darbecilerin saldırısına uğrayınca gece boyunca Türk hükümetiyle dayanışma içindeydik. Çünkü askeri güçlerin demokrasinin iktidarına egemen olmasını kabul etmedik" diye konuştu.
ZARİF'TEN ABD'YE: ASIL SİZ BU BÖLGEDE NE ARIYORSUNUZ?
Zarif, bölgede İsrail ile ittifak kurulduğu yönündeki iddialara ilişkin ise, "İsrail müttefiklerinin bölgede yeri yoktur. Samandan bir ittifakla (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu'yu iktidarda tutmak isteyenlerin durumu kumdan kale yapanların durumu gibidir." değerlendirmesinde bulundu.
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