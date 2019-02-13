Veliaht Prens Selman Kabe'nin çatısına çıktı

Son aylarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde hedef isimlerden biri olan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman yeni bir tartışma konusu oldu.
اللهم إنه يحمل هم أمّة وحلم وطنه وشعبه..— يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) February 12, 2019
اللهم أجب دعوته وكن له عوناً ونصيراً..#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1GbZtM0wsB
Sabahın erken saatlerinde Kabe'nin içine giren Muhammed bin Selman, daha sonra Beytullah'ın (Kabe Binası) çatısına çıktı. Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu.
اللهم أدم هذا البيت مُباركاً، وهُدىً للناس، واجعل هذا البلد آمناً، مُطمئناً، رخاءً،— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) February 12, 2019
ووفّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لصيانته، وحفظه، وتطويره، والدفاع عنه،
واجمع كلمتنا على ما تُحب وترضى،
واحفظنا من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين.#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/llrBmclLud
Arap medyasında yer alan haberlere göre Selman, yıllar önce başlayan ve Mekke'deki harem alanını geliştirme amacıyla devam eden projelerin ilerleyişini görmek için kendisi bizzat Kabe'ye çıkıp projeleri yakından görmek istedi.
صور..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 12, 2019
.
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحرم المكي، وتفقده لمشروع التوسعة.
.#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي
— pic.twitter.com/Ac7G86q9re
Günümüzde genelde yağmur yağdığında temizlik yapılması veya kutsal binanın örtüsünün değiştirilmesi için görevliler binanın çatısına çıkıyor.
فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 12, 2019
.
ولي العهد من على سطح الكعبة المشرفة.
.
#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي
. pic.twitter.com/AQ5fqP2MyY
600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.
#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي— يوسف البلوي (@y3_y5) February 12, 2019
اللهم أحفظه بحفظك وتقبل منه يارب..
وأجعله نصرةً للإسلام والمسلمين 🙏🏻 pic.twitter.com/vpEUxSPLqg
Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi.
اللهم إنه يحمل هم أمّة وحلم وطنه وشعبه..— يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) February 12, 2019
اللهم أجب دعوته وكن له عوناً ونصيراً..#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1GbZtM0wsB
خدمة و عناية بيت الله الحرام شرف عظيم ، سلم ابوك و جدك حفظك الله#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/7FGVX1lTgB— عبدالعزيز بن متعب آل سعود (@A_M_ALSAUD) February 12, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)