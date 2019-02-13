Veliaht Prens Selman Kabe'nin çatısına çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Müslüman aleminin kutsal mekanı Kabe'deki son projeleri incelemek için Mekke'yi ziyaret etti. Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Son aylarda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde hedef isimlerden biri olan Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman yeni bir tartışma konusu oldu.

اللهم إنه يحمل هم أمّة وحلم وطنه وشعبه..

اللهم أجب دعوته وكن له عوناً ونصيراً..#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1GbZtM0wsB — يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) February 12, 2019

​Sabahın erken saatlerinde Kabe'nin içine giren Muhammed bin Selman, daha sonra Beytullah'ın (Kabe Binası) çatısına çıktı. Veliaht Prens'in Kabe'nin üstüne çıkması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

اللهم أدم هذا البيت مُباركاً، وهُدىً للناس، واجعل هذا البلد آمناً، مُطمئناً، رخاءً،

ووفّق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لصيانته، وحفظه، وتطويره، والدفاع عنه،

واجمع كلمتنا على ما تُحب وترضى،

واحفظنا من كيد الكائدين، وحسد الحاسدين.#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/llrBmclLud — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) February 12, 2019

​Arap medyasında yer alan haberlere göre Selman, yıllar önce başlayan ve Mekke'deki harem alanını geliştirme amacıyla devam eden projelerin ilerleyişini görmek için kendisi bizzat Kabe'ye çıkıp projeleri yakından görmek istedi.

صور..



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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحرم المكي، وتفقده لمشروع التوسعة.



.#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي



— pic.twitter.com/Ac7G86q9re — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 12, 2019

​Günümüzde genelde yağmur yağdığında temizlik yapılması veya kutsal binanın örtüsünün değiştirilmesi için görevliler binanın çatısına çıkıyor.

فيديو..

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ولي العهد من على سطح الكعبة المشرفة.

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#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي

. pic.twitter.com/AQ5fqP2MyY — أخبار السعودية (@SaudiNews50) February 12, 2019

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600 askerin bir anda geldiği harem alanında güvenlik çemberi oluşturuldu.

#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي

اللهم أحفظه بحفظك وتقبل منه يارب..

وأجعله نصرةً للإسلام والمسلمين 🙏🏻 pic.twitter.com/vpEUxSPLqg — يوسف البلوي (@y3_y5) February 12, 2019

​Veliaht Prens, önce Hacr-ül Esved taşını öperken, daha sonra kurulan platform ile merdivenlerden Kabe'nin içine girdi.

اللهم إنه يحمل هم أمّة وحلم وطنه وشعبه..

اللهم أجب دعوته وكن له عوناً ونصيراً..#محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/1GbZtM0wsB — يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) February 12, 2019

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خدمة و عناية بيت الله الحرام شرف عظيم ، سلم ابوك و جدك حفظك الله#محمد_بن_سلمان_في_الحرم_المكي pic.twitter.com/7FGVX1lTgB — عبدالعزيز بن متعب آل سعود (@A_M_ALSAUD) February 12, 2019

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