Mossad Başkanı 2014'te Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret etmiş

Ziyaretin, İran ve uluslararası güçler arasında yeniden başlayan nükleer müzakerelerden kısa süre sonra 2014 başlarında yapıldığı aktarılan haberde, Suudilerin ABD ile İran yakınlaşmasından endişeli oldukları, İsrail'i İran'a karşı en güçlü destekçileri olarak gördükleri ve bunun neticesinde ilk kez İsrailli bir üst düzey yetkiliye ev sahipliği yapmayı kabul ettikleri kaydedildi.
Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da 2014 yılının eylül ayında Suudi Arabistan'ın o dönem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olan Prens Bender bin Sultan ile adı verilmeyen başka bir ülkede bir araya geldiği belirtildi.
İsrail ve Suudi Arabistanlı yetkililerden sözü edilen ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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