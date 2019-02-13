Lavrov: İdlib meselesi, Putin-Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri olacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib meselesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Soçi'de yapacağı görüşmenin ana gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

Lavrov, "Elbette, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmede ana gündem maddelerinden biri İdlib meselesi olacak, zira herkes, bu bölgede kontrol ettiği toprakları neredeyse üç katına çıkaran El Nusra Cephesi'nin daha fazla güçlenmesine izin verilemeyeceğini anlıyor" dedi.

'TERÖR YUVASI SONSUZA DEK VAR OLAMAZ'

Rusya ve Türkiye arasında İdlib konusunda varılan mutabakatın özünü anımsatan Lavrov, "Mutabakat, Suriye hükümetiyle normal diyalog kurmaya ilgi duyan muhaliflerin teröristlerden ayrılmasını, teröristlerin tecrit ve yok edilmesini öngörüyor. Zira hiçbir mutabakat, bu terör yuvasının Suriye topraklarında sonsuza dek varlık göstermesini öngörmez" diye konuştu.

'BAZI BATILI ÜLKELER TERÖR ANKLAVININ VARLIĞINI KORUMAK İSTİYOR'

Bazı Batılı ülkelerin İdlib'deki terör anklavının varlığını koruma niyetinde olduğunu söyleyen Lavrov, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı Batılı ülkelerin bu anklavı korumak istediğine, Nusra'nın yüzde 90'ından fazlasını ele geçirdiği bu anklavın gelecekteki siyasi sürecin parçası olmasını istediğine dair bilgiler geliyor. Teröristlerle hiçbir şekilde müzakere yapılamaz. Batılı meslektaşlarımız daha önce de çifte standart uyguladı, bu nedenle edindiğimiz bilgilerin doğru olma ihtimalini dışlamıyorum."

Lavrov, Rusya'nın Suriye ordusuna ve hükümetine ülke topraklarının özgürleştirilmesi sorununu çözmeleri için elinden geleni yapacağını vurguladı.

© AFP 2018 / OMAR HAJ KADOUR ‘Rusya ile Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının gücü test ediliyor'

Putin, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın Soçi'de yapacağı Astana formatındaki üçlü zirveye de değinen Lavrov, Suriye anayasa komitesi konusunun masada olacağını belirtti.

Lavrov, "Anayasa komitesi meselesine gelecek olursak, evet, yarın bu konu mutlaka istişare edilecek. Uzmanlarımız, yarınki zirvede üç liderin mutabakat metninin hazırlanması için şu anda bu konu üzerinde fikir alışverişi yapıyor" dedi.

Yarın liderlerin Suriyeli taraflar arasındaki diyaloğun teşviki yönünde karar almasını beklediklerini kaydeden Lavrov, bu diyaloğu sekteye uğratmak isteyenlerin başarısız olacağının altını çizdi ve BM'ye bu konuda destek verme çağrısı yaptı.