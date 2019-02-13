ABD'den Lübnan ordusuna füze teslimatı

İran'ın Lübnan'la askeri işbirliği anlaşmaları yapmak istediği dönemde, ABD, Lübnan ordusu için 16 milyon dolarlık lazer güdümlü füze teslimatı gerçekleştirdi.

ABD bugün Lübnan ordusu için 16 milyon dolarlık lazer güdümlü füze teslimatı gerçekleştirdi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin devasa nakliye uçağıyla getirdiği lazer güdümlü füzelerle ilgili açıklama yapan Beyrut Büyükelçiliği, 16 milyon dolarlık füzelerin daha önce teslim edilen A-29 Super Tucano savaş uçaklarının ayrılmaz parçası olduğunu dile getirdi.

Açıklamada böylece ABD'nin Lübnan ordusuna destek taahhüdünün 'sağlam ve istikrarlı' olduğunun gösterildiği vurgulandı.

2.3 MİLYAR DOLARI AŞKIN YARDIM

ABD'nin Lübnan ordusuna 2005 yılından beri 2.3 milyar doları aşan miktarda yardım tedarikinde bulunduğu belirtildi. Bununla İran destekli, ağır silahlı Hizbullah'ın egemen konuma geldiği Lübnan'ın sadece bir, tek meşru savunucusunun bulunduğu, bunun da ordu olduğu mesajının verilmek istendiği ifade edildi.

Suriye'de —başta IŞİD- cihatçı terörünün yenilmesinde önemli rol oynayan Hizbullah, ABD'nin 'terör örgütleri' listesinde.

İRAN: ONU ALMA, BENİ AL

Bu hafta Beyrut'u ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Lübnan ordusunu destekleme teklifini tekrarlarken "Ama önce Lübnan'ın bunu kabul etme istekliliğini göstermesi lazım" dedi.

NASRALLAH: DİLE BENDEN NE DİLERSEN

Zarif'in ziyaret ettiği Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da geçen haftaki açıklamasında İsrail savaş uçaklarına karşı Lübnan ordusu için İran'dan hava savunma sistemleri tedarik etmeye hazır olduğundan söz etti.

© REUTERS / Hasan Shaaban Hizbullah lideri Nasrallah: Lübnan ordusu için İran'a gitmeye hazırım

Lübnan ordusuna bölgedeki en güçlü ordu olmak için istediği her şeyi sağlayabileceğini ifade eden Nasrallah, ABD ile Suudi Arabistan'ın askeri desteğine atıfla "Lübnan başkalarına boyun kırarken niye İran'ın tekliflerini görmezden geliyor" diye üsteledi.

Ocak ayının sonunda ABD-Suudi destekli Saad el Hariri'nin başbakanlığında kurulan yeni Lübnan hükümetinde sağlık dahil 3 bakanlık alan Hizbullah'ın doğrudan rolü eskisine göre arttı.