Devrim Muhafızları'na yönelik saldırıda İran, ABD'yi işaret etti: Tesadüf mü?

© AFP 2018 / İran Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından Sistan ve Beluçistan eyaletinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Çok sayıda Devrim Muhafızları askerinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin ABD'nin desteklediği terörist gruplara işaret eden Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İran'ın, 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Özellikle aynı teröristlerin destekçilerinin Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter'da sahte hesaplarla kutlamaları desteklediği zamanda? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor."

Is it no coincidence that Iran is hit by terror on the very day that #WarsawCircus begins? Especially when cohorts of same terrorists cheer it from Warsaw streets & support it with twitter bots? US seems to always make the same wrong choices, but expect different results. — Javad Zarif (@JZarif) February 13, 2019

​İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik intihar saldırısında en az 41 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl isimli örgüt üstlenmişti.

VARŞOVA'DA İRAN KARŞITI ZİRVE

Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD öncülüğünde İran'ın bölgesel faaliyetlerinin ele alındığı ifade edilen Orta Doğu konulu konferans düzenleniyor. İran'ın tepki gösterdiği konferansa İsrail'i Başbakan Benyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil ediyor. Bugün başlayan konferansa birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya da bakanlar düzeyinde katılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişleterek, İsrail-Filistin sorununun, IŞİD ile mücadelenin, Suriye ve Yemen konularının da ele alınacağını duyurmuştu.