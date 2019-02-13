Zarif: İran'da terör saldırısı düzenlenirken Netanyahu'nun 'İran'la savaştayız' tweeti tesadüf mü?

İsrail Başbakanı "burada Araplar bizimle aynı masada oturuyor, sırf müşterek çıkarımız olan İran'la savaşı ilerletmek için" diye tweet atıp daha sonra 'savaş' yerine 'mücadele' diye düzeltti. Zarif, İran'da terör saldırısı düzenlenirken böyle bir tweet atılmasının tesadüf olup olmadığını sorguladı.

ABD Polonya'da Tahran karşıtı zirve düzenlerken bir kez daha İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan vilayetinde Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi. Bı sırada Tahran karşıtı zirvenin 'şeref misafiri' konumundaki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hesabından 'İran'la savaş' tweeti atılıyordu:

"Bu konferansın önemli olan tarafı, ki bu gizli değil, çünkü böyle çok var, bunun önde gelen Arap ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı açık bir toplantı olmasıdır, bunlar İsrail'le aynı masada oturuyorlar, sırf müşterek çıkarımız olan İran'la savaşı ilerletmek için."

Israel boasts about making a war coalition with the pathetic puppet Arab states, and the EU wants Iran to stop building missiles for defence?



Keep dreaming! pic.twitter.com/5201eBpagf — Persian Gulf (@PersianGulf1953) 13 Şubat 2019

İsrail Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan bu mesaj kısa süre içinde silindi ve yerine başka bir mesaj paylaşıldı:

"Önde gelen Arap ülkelerin temsilcileri İsrail'le aynı masaya oturuyor, sırf ortak çıkarımız olan İran'la mücadeleyi ilerletmek için."

From here I am going to a meeting with 60 foreign ministers and envoys of countries from around the world against Iran. — PM of Israel (@IsraeliPM) 13 Şubat 2019

Zaten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ilkin geçen ay 'İran karşıtı zirve' diye duyurduğu toplantının tepki çekmesi üzeine adını Ortadoğu'da Barış ve Güvenlikli Geleceği Teşvik İçin Bakanlar Toplantısı diye değiştirmişti.

Dün İran'da bazı kaynaklara göre 27, bazısına göre 20 can alan ve 20 kişiyi de yaralayan saldırıya Netanyahu'nun tweetinin eşlik etmesine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tepki gösterdi. Netanyahu'nun savaş tweetini alıntılayarak "Biz kendisinin yanılsamalarını çok iyi biliriz. Şimdi tüm dünya ve Varşova sirkine katılanlar da biliyor" dedi.

We've always known Netanyahu's illusions. Now, the world — and those attending #WarsawCircus — know, too pic.twitter.com/0TSDzIak9e — Javad Zarif (@JZarif) 13 Şubat 2019

"İran-Rusya-Türkiye’nin Suriye’de barış için çalıştıkları Soçi zirvesinin öncesinde, Lahey Adalet Divanı'nın Amerika’nın bahanelerini reddettiği ve İran mallarının ABD tarafından çalınması hakkında karar vermeye hazırladığı sırada, ne yapacaklarını şaşıran Trump yönetimi yetkilileri, kendi yasadışılıklarını ve uğradıkları küresel tecridi saklamak için Varşova'da (İran karşıtı) maskaralık düzenlemektedir."

As Iran, Russia & Turkey ready a summit in Sochi to work for peace in Syria & UN Court rejects US excuses & readies to rule on US theft of Iranian people’s assets, flip-flopping Trump officials try to hide their perpetual lawlessness & global isolation behind a charade in Warsaw. — Javad Zarif (@JZarif) 13 Şubat 2019

"İran’ın terör tarafından hedef alındığı gün Varşova sirkinin başlaması tesadüf müdür? Bu teröristlerin uzantılarının Varşova’da alkış tutarak bu terörü desteklemesi tesadüf müdür? ABD hep aynı yanlış tercihleri yapmasına rağmen hala farklı sonuçlar almayı bekliyor."

Is it no coincidence that Iran is hit by terror on the very day that #WarsawCircus begins? Especially when cohorts of same terrorists cheer it from Warsaw streets & support it with twitter bots? US seems to always make the same wrong choices, but expect different results. — Javad Zarif (@JZarif) 13 Şubat 2019

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