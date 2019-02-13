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14:32 14 Şubat 2019
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    Benyamin Netanyahu bir cenazede konuşurken

    Zarif: İran'da terör saldırısı düzenlenirken Netanyahu'nun 'İran'la savaştayız' tweeti tesadüf mü?

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı "burada Araplar bizimle aynı masada oturuyor, sırf müşterek çıkarımız olan İran'la savaşı ilerletmek için" diye tweet atıp daha sonra 'savaş' yerine 'mücadele' diye düzeltti. Zarif, İran'da terör saldırısı düzenlenirken böyle bir tweet atılmasının tesadüf olup olmadığını sorguladı.

    'Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek' başlıklı İran karşıtı konferans
    © REUTERS / Kacper Pempel
    Netanyahu'nun tercümanlarının 'dili sürçtü': Arap ülkeleri, İsrail'le oturup ortak çıkarımız olan 'İran'la savaş'ı tartışacak
    ABD Polonya'da Tahran karşıtı zirve düzenlerken bir kez daha İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan vilayetinde Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi. Bı sırada Tahran karşıtı zirvenin 'şeref misafiri' konumundaki İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hesabından 'İran'la savaş' tweeti atılıyordu:

    "Bu konferansın önemli olan tarafı, ki bu gizli değil, çünkü böyle çok var, bunun önde gelen Arap ülkelerin temsilcilerinin de katıldığı açık bir toplantı olmasıdır, bunlar İsrail'le aynı masada oturuyorlar, sırf müşterek çıkarımız olan İran'la savaşı ilerletmek için."

    İsrail Başbakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yayımlanan bu mesaj kısa süre içinde silindi ve yerine başka bir mesaj paylaşıldı:

    "Önde gelen Arap ülkelerin temsilcileri İsrail'le aynı masaya oturuyor, sırf ortak çıkarımız olan İran'la mücadeleyi ilerletmek için."

    ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile eşi Karen, Polonya'nın başkenti Varşova'da havaalanına inmelerinin ardından bu ülkede konuşlu Amerikan askerleriyle buluştu.
    © REUTERS / Kacper Pempel
    ABD'nin Polonya'da düzenlediği İran karşıtı konferansa Avrupa'nın ağır topları katılmıyor
    'VARŞOVA SİRKİNE KATILANLAR DA ÖĞRENDİ'

    Zaten ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ilkin geçen ay 'İran karşıtı zirve' diye duyurduğu toplantının tepki çekmesi üzeine adını Ortadoğu'da Barış ve Güvenlikli Geleceği Teşvik İçin Bakanlar Toplantısı diye değiştirmişti.

    Dün İran'da bazı kaynaklara göre 27, bazısına göre 20 can alan ve 20 kişiyi de yaralayan saldırıya Netanyahu'nun tweetinin eşlik etmesine İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tepki gösterdi. Netanyahu'nun savaş tweetini alıntılayarak "Biz kendisinin yanılsamalarını çok iyi biliriz. Şimdi tüm dünya ve Varşova sirkine katılanlar da biliyor" dedi.

    "İran-Rusya-Türkiye’nin Suriye’de barış için çalıştıkları Soçi zirvesinin öncesinde, Lahey Adalet Divanı'nın Amerika’nın bahanelerini reddettiği ve İran mallarının ABD tarafından çalınması hakkında karar vermeye hazırladığı sırada, ne yapacaklarını şaşıran Trump yönetimi yetkilileri, kendi yasadışılıklarını ve uğradıkları küresel tecridi saklamak için Varşova'da (İran karşıtı) maskaralık düzenlemektedir."

    "İran’ın terör tarafından hedef alındığı gün Varşova sirkinin başlaması tesadüf müdür? Bu teröristlerin uzantılarının Varşova’da alkış tutarak bu terörü desteklemesi tesadüf müdür? ABD hep aynı yanlış tercihleri yapmasına rağmen hala farklı sonuçlar almayı bekliyor."

    Etiketler:
    Ortadoğu'da Barış ve Güvenlikli Geleceği Teşvik İçin Bakanlar Toplantısı, İran Devrim Muhafızları, Mike Pompeo, Cevad Zarif, Benyamin Netanyahu, İran, İsrail, Polonya, ABD
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