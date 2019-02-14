'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

Dalati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neredeyse 6 ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi" dedi.

After almost 6 months of investigations, i can prove without a doubt that the #Douma Hospital scene was staged. No fatalities occurred in the hospital.

All the #WH, activists and people i spoke to are either in #Idlib or #EuphratesShield areas.

Only one person was in #Damascus. — Riam Dalati (@Dalatrm) 13 Şubat 2019

Dalati, "Saldırı oldu, ama Sarin gazı kullanılmadı, ama klorun kullanılıp kullanılmadığını teyit etmek için OPCW'nin raporunu beklememiz gerekiyor. Ama saldırıyla ilgili başka her şey, maksimum etki için düzmeceydi" diye ekledi.



© AA / Tayfun Salcı İngiliz basınının Venezüella haberleri, BBC önünde protesto edildi

Daha önce Batı, Şam'ı Duma ve Doğu Guta'ya kimyasal saldırı düzenlemekle suçlamış ve buna karşılık olarak hava harekatı düzenlemekle tehdit etmişti. Beyaz Miğferler örgütü, ‘kimyasal' saldırıya delil olarak bir hastanede çekildiği iddia edilen ve doktorların, kimyasal saldırıdan mustarip çocuklar dahil bazı kişilere yardım etme çalıştığını gösteren görüntüler sunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu iddianın, teröristleri korumak ve olası dış müdahaleyi haklı göstermek amacıyla ortaya atıldığını açıklamıştı.