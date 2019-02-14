'Duma’daki ‘kimyasal saldırı' görüntüleri mizansendi'

Dalati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neredeyse 6 ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi" dedi.
After almost 6 months of investigations, i can prove without a doubt that the #Douma Hospital scene was staged. No fatalities occurred in the hospital.— Riam Dalati (@Dalatrm) 13 Şubat 2019
All the #WH, activists and people i spoke to are either in #Idlib or #EuphratesShield areas.
Only one person was in #Damascus.
Dalati, "Saldırı oldu, ama Sarin gazı kullanılmadı, ama klorun kullanılıp kullanılmadığını teyit etmek için OPCW'nin raporunu beklememiz gerekiyor. Ama saldırıyla ilgili başka her şey, maksimum etki için düzmeceydi" diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu iddianın, teröristleri korumak ve olası dış müdahaleyi haklı göstermek amacıyla ortaya atıldığını açıklamıştı.
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