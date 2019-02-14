Peskov'dan BBC'ye: Duma'daki kimyasal saldırının mizansen olduğunu en başta söylemiştik

Peskov "Bizim uzmanlarımız en başında bunu söylemişti. Provokasyon, mizansen nitelikli çok fazla görüntü var" dedi.
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Peskov, görüntülerin amacının Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını da sözlerine ekledi.
BBC Suriye yapımcısı Riam Dalati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neredeyse altı ay süren araştırmalardan sonra Duma Hastanesi'ndeki sahnenin mizansen olduğunu hiçbir şüphe olmadan kanıtlayabilirim. Hastanede ölüm meydana gelmedi" ifadelerini kullanmıştı.
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