Sisi’nin görev süresini 2034’e kadar uzatma imkanı veren anayasa değişikliği teklifi ilk oylamada meclisten geçti

Mısır'da meclis, Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılması gibi bazı maddelerin yer aldığı Anayasa değişikliği teklifini prensipte kabul etti. Yeni değişikle, şu anki Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin görev süresinin 2034'e dek uzamasına imkan verecek.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, mecliste dün düzenlenen oturumda değişiklik teklifi ile ilgili komisyon raporu 596 milletvekilinden 485'inin oyu ile kabul edildi.

Kabul edilen değişik, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'nin 2022'de dolacak görev süresinin 2034'e dek uzamasına imkan verecek.

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Meclis iç tüzüğü gereği, milletvekillerinin üçte ikisinin (396) onayının ardından maddelerin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine geçiliyor.

Komisyonun en fazla 60 gün içerisinde çalışmalarını tamamlayıp raporunu hazırlaması ve değişiklik yapılan maddelerin son halinin görüşülmesi için yeniden meclise sunması gerekiyor.

Genel kurulda yapılacak son görüşmenin ardından değişiklikler, referandum tarihinin belirlenmesi için Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'ye sunulacak.

'MUHALİFLER KARŞI ÇIKIYOR'



Mısır Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Sisi'ye yakınlığıyla bilinen Mısır'a Destek Koalisyonu Başkanı Abdullah el Asabi, Anayasa değişikliği teklifini 3 Şubat'ta Meclis Başkanı Ali Abdulal'e sunmuştu.

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Meclis Başkanı Abdulal, aynı gün değişiklik teklifini ilgili komisyona sunmuş 5 Şubat'ta komisyondan geçen teklif genel kurulda tartışılmaya başlanmıştı.

Mısır içinde ve dışındaki muhalifler ise değişikliğe karşı çıkıyor. Teklifin meclise sunulduğu gün sosyal medya üzerinden "Anayasa Değişikliğine Hayır" kampanyası başlatan muhalifler, 5 Şubat'ta 11 siyasi partinin bir araya geldiği "Anayasayı Savunma Koalisyonu" kurmuştu.

Muhalifler, teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Sisi'nin 3. dönem adaylık için önünün açılacağını savunuyor.