CENTCOM Komutanı Votel: Trump'ın Suriye'den çekilme kararı doğru değil

© REUTERS / Kevin Lamarque CENTCOM Komutanı Votel: ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi haftalar içinde başlayabilir

Umman'dan CNN'e açıklamalarda bulunan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Başkanı Donal Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Irak güvenlik güçleri ve Demokratik Suriye Güçleri'nden (DSG) oluşan ABD destekli güçlerin IŞİD tehdidine karşı tek başına mücadele etmeye hazır olmadığını ifade eden Votel, şunları söyledi: "O dönem benim askeri açıdan tavsiyem bu olmazdı. Açıkçası ben çekilme önerisinde bulunmazdım. IŞİD'in hâlâ liderleri, savaşçıları, yardımcıları, kaynakları bulunuyor. Dolayısıyla bu şebekenin peşinden gitmek için askeri baskıyı sürdürmemiz gerekir."

Ayrıca Votel, IŞİD'in mağlup edildiğini söylemenin, örgütün artık bir tehdit oluşturmadığından emin olunulması durumda mümkün olabileceğini dile getirdi: " 'Onları yendik' dersem bu söylediğim şeyin, artık IŞİD'in ABD veya müttefiklerimize saldırı planlama ya da düzenleme kapasitesi kalmadığı anlamına geldiğinden emin olmak isterim. Örgütün o güçlü ideolojisi hâlâ yerli yerinde dolayısıyla birilerine yine cazip gelebilirler."

Daha önce de Votel, Suriye'den çekilme kararı konusunda kendisine danışılmadığını söylemişti.

Öte yandan Votel, DSG'nin ABD yardımı olmadan IŞİD'i yenilgiye uğratamayacağını söyledi. Votel, "İster Irak'taki Irak güvenlik güçleri olsun, ister Suriye'de DSG olsun, bizim yardımımız olmadan IŞİD tehlikesiyle kendi başlarına uğraşabilecek hale geldikleri zaman bu örgütün yerel ortaklarımız tarafından kontrol edilmesini istiyoruz. Bu, IŞİD'i yenme görevimizi yerine getirdiğimize dair diğer bir kilit önemdeki kriter olacak."