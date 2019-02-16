Suriye'de Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD militanları teslim oldu

Konuyla ilgili bölgede bulunan DSG Komutanı Demhat Serekaniye, Sputnik'e konuştu.
Bagoz kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve IŞİD'in 600 metrekarelik alanda sıkıştığını belirten Serekaniye, şöyle konuştu: "Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölge olan Bagoz'u kurtarma operasyonu devam ediyor. Çok kısa sürede Bagoz'un tamamı alınmış olacak. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları bölgedeki IŞİD mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. IŞİD çok zorlandığı için teslim oluyor. Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD üyesi çok sayıda kişi teslim oldu. Bugün 200 militan teslim oldu. Bagoz'da yüzlerce kişi çıktı. Teslim olanlar arasında siviller de var."
GÖZLEMEVİ: BAZI IŞİD MİLİTANLARI TÜNELLERDE SAKLANIYOR OLABİLİR
Gözlemevi, Suriye'de IŞİD'in elindeki Bagoz köyünün tamamen alındığını ve Suriye'de IŞİD'in elinde hiçbir bölgenin kalmadığını duyurdu ancak DSG yetkilileri bunu doğrulamadı.
DSG Komutanı Demhat Serekaniye, Bagoz'un henüz tamamen alınmadığını aktardı.
DSG Komutanı Çiya Fırat ise IŞİD'i 600-700 metrelik bir alana sıkıştırdıklarini söyledi. IŞİD'in sivilleri canlı kalkan kullandıklarını belirten Fırat, bu nedenle zorlukla ilerlediklerini kaydetti.
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