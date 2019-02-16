Suriye'de Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD militanları teslim oldu

Suriye'de 'IŞİD hakimiyeti altında 600 metrekarelik bir alan' kalırken, aralarında Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD üyesi çok sayıda kişinin teslim olduğu belirtiliyor. Sputnik'e konuşan DSG Komutanı Demhat Serekaniye, Bagoz'da Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD üyesi çok kişinin teslim olduğunu söyledi.

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Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DGS) Kaynaklarından edinilen bilgilere göre Deyr ez Zor kentinin Doğusunda yer alan Suriye Irak sınırındaki Bagoz kasabasının IŞİD'den alınması operasyonu sürerken, IŞİD'in bölgedeki hakimiyetinin tamamen bitmesine çok az kaldı.

Konuyla ilgili bölgede bulunan DSG Komutanı Demhat Serekaniye, Sputnik'e konuştu.

Bagoz kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığını ve IŞİD'in 600 metrekarelik alanda sıkıştığını belirten Serekaniye, şöyle konuştu: "Suriye'de IŞİD'in elindeki son bölge olan Bagoz'u kurtarma operasyonu devam ediyor. Çok kısa sürede Bagoz'un tamamı alınmış olacak. ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları bölgedeki IŞİD mevzilerini yoğun bir şekilde bombalıyor. IŞİD çok zorlandığı için teslim oluyor. Türkiye ve Avrupa vatandaşı IŞİD üyesi çok sayıda kişi teslim oldu. Bugün 200 militan teslim oldu. Bagoz'da yüzlerce kişi çıktı. Teslim olanlar arasında siviller de var."

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise Irak sınırındaki Bagoz'da çoğu yabancı kökenli birkaç yüz IŞİD militanının son iki günde DSG'ye teslim olduğunu ancak bazı militanların halen tünellerde saklanıyor olabileceğini bildirdi.

Gözlemevi, Suriye'de IŞİD'in elindeki Bagoz köyünün tamamen alındığını ve Suriye'de IŞİD'in elinde hiçbir bölgenin kalmadığını duyurdu ancak DSG yetkilileri bunu doğrulamadı.

DSG Komutanı Demhat Serekaniye, Bagoz'un henüz tamamen alınmadığını aktardı.

DSG Komutanı Çiya Fırat ise IŞİD'i 600-700 metrelik bir alana sıkıştırdıklarini söyledi. IŞİD'in sivilleri canlı kalkan kullandıklarını belirten Fırat, bu nedenle zorlukla ilerlediklerini kaydetti.