Nasrallah: Varşova konferansının hedefi Körfez'in gizli ilişkilerini açığa çıkarmaktı

Pompeo'nun, "Hizbullah her zamankinden daha güçlü hale geldi" demekle doğru söylediğini ifade eden Nasrallah, "Bazen de abartıyorlar. Örneğin Hizbullah'ın Venezuela ile Latin Amerika'ya nüfuz ettiği ve orada hücreleri olduğunu söylüyorlar, ben bunu tamamen yalanlıyorum." dedi.
'VARŞOVA KONFERANSI BİZİ KORKUTMADI'
ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa da değinen Nasrallah, Varşova konferansının kendilerini korkutmadığını ve katılımın çok düşük olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 6 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, Venezuela'da Hizbullah hücreleri olduğunu belirterek, "İranlılar, Venezuela halkını ve Güney Amerika'yı tehdit ediyor. ABD bu yüzden yaptırımlarını artırıyor." ifadelerini kullanmıştı. Pompeo ayrıca Hizbullah'ın Venezuela'yı kara para aklama üssü olarak kullandığını iddia etmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)