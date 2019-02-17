Rusya Suriye'de 8, Türkiye ise 17 ateşkes ihlali saptadı

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya'nın son bir gün içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türk tarafınınsa 17 ihlal hakkında bilgi verdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki gerilimi azaltma bölgelerinde mevcut durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesi izleyen Türk-Rus komisyonundaki Rus tarafı, Halep'te 1, Hama'da 4, Lazkiye'de 1, İdlib'de 2 olmak üzere 8 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafıysa Hama'da 9, Halep'te 5, İdlib'de 3 olmak üzere 17 ihlal hakkında bilgi verdi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin son günde 3 insani yardım kampanyası gerçekleştirdiği, Deyr ez Zor'un Salhiyah, Dera'nın Tasil ve Hama'nın El Biya ilçelerinde 500 gıda paketinden oluşan her biri 2.165 ton ağırlığında toplam 3 partinin halka dağıtıldığı kaydedildi.

Son 24 saat içinde ateşkese katılma anlaşmalarının imzalanmadığını aktaran bakanlık, ateşkese uyduklarını beyan eden 234 silahlı oluşumun sayısında değişiklik olmadığını ekledi.