Esad: Amerikalılar sizi korumayacak

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkedeki son gelişmelere ilişkin düzenlenen toplantıda, "Amerikalılara güvenen gruplara, onların sizi korumayacağını söylüyoruz" dedi.

Ülke çapından yerel temsilcilerle biraraya gelen Esad, ‘Suriye'yi bölme planının yeni olmadığını' söyledi. Bu planın ‘Suriye'nin sınırlarının dışına çıkarak tüm bölgeyi kapsadığını' söyleyen Esad, "Bazı devletlerin Suriye politikası terörü desteklemeye ve devlet otoritesinin altını oyma amaçlı kapsamlı bir ademi merkeziyetçiliği teşvik etme amaçlıydı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de, Münih Güvenlik Konferansı'nda Washington'un bölgedeki asker geri çekilmesi ve sonraki dönemdeki amaçlarına ilişkin yaptığı planların altını çizdi.