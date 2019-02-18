İran yeni denizaltısını tanıttı

İran’ın güneyindeki Bender Abbas şehrinde düzenlenen görkemli törene Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.
Torpidolar, deniz mayınları ve 'sualtı konumundan su üstü hedeflere yönelik fırlatılabilecek' seyir füzeler dahil modern silahlarla donatıldığı bildirilen ‘Fatih’ denizaltısı 600 ton ağırlığında.
Denizlatının 200 metreyi geçen derinliklere inebildiği ve bu derinlikte 5 haftaya varan süre çalışabildiği belirtildi.
Iran's Fateh-class submarine. pic.twitter.com/K1YE9tysUP— RedHorizon (@RedHorizon13) February 17, 2019
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