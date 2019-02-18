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11:09 18 Şubat 2019
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    IŞİD'e katılan İngiliz Şamima Begüm

    IŞİD'e katılan ve ülkesine dönmek isteyen İngiliz kız doğum yaptı

    © REUTERS /
    Ortadoğu
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    2015 yılında Suriye'ye giderek IŞİD'e katılan ve hamile olduğu için ülkesine dönmek istediği şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen İngiliz Shamima Begum, Suriye'de kaldığı mülteci kampında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

    Ailenin avukatı Muhammed Tasnime Akunjee, BBC Radio 4'a yaptığı açıklamada, hem annenin hem de bebeğin sağlığının iyi olduğunu söyledi.

    IŞİD'e katılmak için Çin'den kaçan Uygur kadınlar, Kayseri, Ağustos 2017
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    IŞİD gelini Begum: Pişman değilim, ama bebeğim için eve dönmem lazım
    Begum'un daha önce doğurduğu iki çocuğun öldüğünü hatırlatan Akunjee, "Ancak diğer iki çocuğunun ölümünü dikkate alınca, bebeğin ve Begum'un sağlığından endişe ediyoruz, geri dönmelerini istiyoruz" dedi. Genç kadın, bundan önce doğan iki çocuğunu Suriye'de açlık ve hastalık sebebiyle kaybetmişti.

    RÖPORTAJ VERDİ: BENİ DESTEKLEMELİLER

    Doğumun ardından Sky News'a demeç veren Shamima Begum, ülkesine geri dönüşü hakkında İngiltere'de devam eden tartışmalardan haberdar olduğunu söyledi. Begum, "Pek çok insanın yaşadığım şeylerden ötürü beni desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim ve çocuğumun iyiliği için geri dönmeme izin vermelerini umuyorum. Çünkü bu kampta sonsuza kadar yaşayamam. Bu gerçekten mümkün değil" dedi.

    Örgütle yaşamın ‘başlarda iyi olduğunu ancak giderek koşulların zorlaştığını' söyleyen Begum, yaptığının hata olduğunu ancak pişmanlık yaşamadığını söyledi. Daha güçlü ve daha dayanıklı bir insan haline geldiğini aktaran Begum, İngiltere'ye dönmesine izin verilirse dört yılı geride bırakarak yeni bir hayata başlayacağını vurguladı.

    'TEHLİKELİ BİR ŞEY YAPMADIM'

    Pek çok insanın kendisini ‘potansiyel bir tehdit olarak görmesi' karşısında ne hissettiği sorulan genç kadın, şu yanıtı verdi; "Suriye'ye gittiğimde dört sene boyunca sadece bir ev kadınıydım: Eşimle ve çocuklarımla ilgilendim. Tehlikeli hiçbir şey yapmadım. Propaganda yapmadım. İnsanları Suriye'ye gelmeleri için teşvik etmedim. Yaptığımın tehlikeli olduğuna dair hiçbir kanıtları yok."

    PİŞMAN DEĞİLDİ

    Şu anda 19 yaşında olan Shamima Begum, dört yıl önce iki arkadaşıyla birlikte Suriye'ye giderek IŞİD'e katılmıştı. Geçen hafta İngiliz Times gazetesine konuşan Begum, örgüte katıldığı için pişman olmadığını ancak dokuz aylık hamile olduğunu ve İngiltere'de evinde doğurmayı istediğini söylemişti.

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    Etiketler:
    doğum, örgüt, bebek, tehdit, Sky News, IŞİD, Shamima Begum, İngiltere, Suriye
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