Lübnan Savunma Bakanı’ndan Akar’a: Şam’ın onayı olmadan güvenli bölge, işgal sayılır

Lübnan Savunma Bakanı İlyas Bu Saab, Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türkiye’nin Suriye’de kurmak istediği ‘güvenli bölge’ konusunda, Şam’ın onayı olmadan herhangi bir askeri varlığın işgal sayılacağını söyledi.

Lübnan Savunma Bakanı İlyas Bu Saab, cumartesi Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Türk mevkidaşı Hulusi Akar'la bir araya geldi. Lübnan merkezli Ulusal Medya Ajansı'na göre Saab ve Akar, Türkiye'nin Suriye'deki kurmak istediği güvenli bölgeyi ele aldı. Bu konudaki çekincelerini dile getiren Saab, "Güvenli bölge, istenen çözüm olmayacak. Ancak teröristlere korunak bir yer olacak" dedi.

Akar'a Şam'ın izni olmadan Suriye'yi işgal eden her türlü güce karşı çıkacaklarını söyledi. Suriye'de kurulması planlanan ‘güvenli bölge' meselesine değinen Saab, "Suriye'de Suriye'nin onayı olmadan Türk güçlerinin varlığını hoş karşılamıyoruz. Bunu bir işgal kabul ederiz" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Zirvesi’nin ikinci gününde Lübnan Savunma Bakanı Elias Bou Saab ile bir görüşme gerçekleştirdi.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/4Aj0gXcmf2 — Hulusi Akar (@Msb_HulusiAkar) February 16, 2019

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